Масштабні військові навчання НАТО розпочалися у Польщі

Всього у навчаннях прийме участь 18 тисяч солдат із 20 країн

У неділю, 1 травня у Польщі розпочалися масштабні військові навчання Defender Europe-2022 та Swift response-2022 які триватимуть 25 днів. Як повідомляє Міністерство оборони країни, крім Польщі навчання пройдуть на території ще 8 інших європейських держав, в них візьмуть участь 18 тисяч солдатів із понад 20 країн.

Defender Europe-2022 – це міжнародні спільні та регулярні навчання, організовані Збройними силами США для забезпечення готовності та оперативної сумісності між союзниками та партнерами США та НАТО.

Навчання під DE22 у Польщі, в якому, окрім солдатів Війська польського, візьмуть участь війська зі США, Франції, Швеції, Німеччини, Данії та Великобританії, пройдуть зокрема на полігонах у Дравсько-Поморському, Бемово-Піске та Жагані.

5-й корпус збройних сил США відповідає за командування всіма силами, які беруть участь у навчаннях DE22. Під час навчань перевірятимуть здатність бійців брати участь у спільній бойовій операції. Реалізація включатиме епізоди дальнього тактичного переміщення з подоланням водних перешкод та вогневої підготовки.

Під час навчань «Швидке реагування» 6-а десантна бригада буде основою сил, залучених до повітряно-десантної операції. 550 польських солдатів навчатимуться на території Литви та Латвії разом із солдатами з Чехії та німецько-голландських військ.

Зазначається, що спільні навчання підвищують безпеку східного флангу та служать для відпрацювання відповідно до стандартів НАТО процедур використання військ та їх адаптації до нових викликів сучасного поля бою та стримування потенційного агресора. «Defender Europe-2022 демонструє непохитну відданість НАТО і є яскравим прикладом наших колективних можливостей. Це свідчить про те, що союзники та партнери НАТО разом сильніші», - йдеться в повідомленні польського оборонного відомства.

Раніше стало відомо, що США розпочали додаткову підготовку українських бійців на американських військових об'єктах у Німеччині. Навчатимуть їх користуванню радарними системи та бронетехнікою.