У США під час навчань затонула десантна машина-амфібія, є жертви

Один морпіх загинув, вісім зникли без вісті

У штаті Каліфорнія під час військових навчань затонула десантна машина-амфібія AAV-7 Корпусу морської піхоти США (15-й експедиційний загін).

Як повідомляє 1-й експедиційний Корпус МП, у результаті інциденту загинув один морський піхотинець, двоє отримали поранення (критичний і стабільний стан) і ще вісім зникли без вісті.

1 Marine has died, 8 service members remain missing and 2 were injured after an AAV mishap July 30 off the coast of Southern California. All are assigned to the 15th MEU. Search and rescue efforts are still underway with support from the Navy and Coast Guard.