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    У США під час навчань затонула десантна машина-амфібія, є жертви

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    Машина-амфібія AAV-7 затонула біля берегів Каліфорнії&nbsp; - У США під час навчань затонула десантна машина-амфібія, є жертви
    Машина-амфібія AAV-7 затонула біля берегів Каліфорнії 

    Один морпіх загинув, вісім зникли без вісті

    У штаті Каліфорнія під час військових навчань затонула десантна машина-амфібія AAV-7 Корпусу морської піхоти США (15-й експедиційний загін).

    Як повідомляє 1-й експедиційний Корпус МП, у результаті інциденту загинув один морський піхотинець, двоє отримали поранення (критичний і стабільний стан) і ще вісім зникли без вісті.

    Інцидент стався вранці 30 липня поблизу острова Сан-Клементе, недалеко від Лос-Анджелесу. Як повідомляють ЗМІ, потонула AAV-7 перевозила десант із 17 бійців. Вибратися змогли вісім бійців, з яких і є двоє поранені.

    У пошуку зниклих беруть участь ракетний есмінець USS John Finn, десантні кораблі Makin Island, USS Somerset та USS San Diego, а також три вертольоти MH-60 Seahawk.

    США військові навчання
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