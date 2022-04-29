Українські військові почали навчання у Німеччині: їх готуватимуть фахівці Пентагону

США поділяться досвідом із ЗСУ

США розпочали додаткову підготовку українських бійців на американських військових об'єктах у Німеччині. Навчають їх користуванню радарними системи та бронетехнікою. Про це інформує CNN.

«Ці зусилля ґрунтуються на початковій артилерійській підготовці, яку українські війська вже пройшли в інших місцях, а також включають підготовку за радарними системами та бронетехнікою, про яку нещодавно було оголошено в рамках пакетів допомоги у сфері безпеки», – заявив прессекретар Пентагону Джон Кірбі.

За словами Кірбі, Німеччина є однією з трьох місць, які США використовують для навчання українських військових за межами України. Інші ж країни він не став розкривати.

Також він зауважив, що навчання проводить Національна гвардія Флориди.

«Недавнє возз'єднання цих військовослужбовців Національної гвардії Флориди з їхніми українськими колегами, як нам сказали, було емоційною зустріччю, враховуючи ті міцні зв'язки, які утворилися, коли вони жили та працювали разом до тимчасового розставання у лютому», – додав Кірбі.

Нагадаємо, стало відомо, яке озброєння Україна сподівається отримати завдяки ленд-лізу: Генштаб оприлюднив список.

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