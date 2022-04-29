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    Події в Україні

    Українські військові почали навчання у Німеччині: їх готуватимуть фахівці Пентагону

    Наші бійці потренуються користуванню радарними системи та бронетехнікою - Українські військові почали навчання у Німеччині: їх готуватимуть фахівці Пентагону
    Наші бійці потренуються користуванню радарними системи та бронетехнікою
    фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

    США поділяться досвідом із ЗСУ

    США розпочали додаткову підготовку українських бійців на американських військових об'єктах у Німеччині. Навчають їх користуванню радарними системи та бронетехнікою. Про це інформує CNN.

    «Ці зусилля ґрунтуються на початковій артилерійській підготовці, яку українські війська вже пройшли в інших місцях, а також включають підготовку за радарними системами та бронетехнікою, про яку нещодавно було оголошено в рамках пакетів допомоги у сфері безпеки», – заявив прессекретар Пентагону Джон Кірбі.

    За словами Кірбі, Німеччина є однією з трьох місць, які США використовують для навчання українських військових за межами України. Інші ж країни він не став розкривати.

    Також він зауважив, що навчання проводить Національна гвардія Флориди.

    «Недавнє возз'єднання цих військовослужбовців Національної гвардії Флориди з їхніми українськими колегами, як нам сказали, було емоційною зустріччю, враховуючи ті міцні зв'язки, які утворилися, коли вони жили та працювали разом до тимчасового розставання у лютому», – додав Кірбі.

    Нагадаємо, стало відомо, яке озброєння Україна сподівається отримати завдяки ленд-лізу: Генштаб оприлюднив список.

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    Теги: росія окупанти США Німеччина війна військові навчання Україна окупація #stoprussia
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    Українські військові почали навчання у Німеччині: їх готуватимуть фахівці Пентагону