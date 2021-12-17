Полковник США відзначив український спецназ (фото)

Наші спецпризначенці працювали в інтересах сил BLUFOR

Завершились навчання Combined Resolve 16. Зокрема, виконавши всі поставлені навчально-бойові завдання, підрозділ Сил спеціальних операцій Збройних Сил України повернувся з польового виходу.

Як повідомляє відомство, на цих навчаннях наші спецпризначенці працювали в інтересах сил BLUFOR. Керівництво всією компонентою спеціальних операцій Combined Resolve 16 здійснював український штаб, а до виконання завдань залучалися підрозділи ССпО збройних сил Литви та США.

Зокрема, в ході маневрів спецпризначенці здійснили пошук та порятунок пілота збитого літака, коригування вогню артилерії та авіації, а також проведення дорозвідки місцевості з зачисткою особливо небезпечних напрямків для забезпечення успішного виконання завдань піхотними підрозділами. Окрім цього, спільно з литовськими колегами були відпрацьовані питання з організації руху опору в населених пунктах, окупованих противником.

Головний акцент робився на поглибленні взаємосумісності з підрозділами країн-членів НАТО. Тому під час навчань Combined Resolve 16 український підрозділ відвідав заступник командувача Сил спеціальних операцій США в Європі полковник Марк ЛаРош. Він відзначив професіоналізм та високий рівень підготовки наших спецпризначенців.

Нагадаємо, українські військові презентували чергове відео з навчань, аби показати боєздатність наших захисників.

Нині відбуваються тренування протитанкових артилерійських та інженерних підрозділів, що несуть бойову службу на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією АР Крим.

Нагадаємо, 15 грудня у Брюсселі пройшла зустріч трьох «нормандських» лідерів – Зеленського, Шольца і Макрона. Лідери обговорювали врегулювання конфлікту на Донбасі.