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    Полковник США відзначив український спецназ (фото)

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    В ході маневрів спецпризначенці здійснили пошук та порятунок пілота збитого літака - Полковник США відзначив український спецназ (фото)
    В ході маневрів спецпризначенці здійснили пошук та порятунок пілота збитого літака
    фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

    Наші спецпризначенці працювали в інтересах сил BLUFOR

    Завершились навчання Combined Resolve 16. Зокрема, виконавши всі поставлені навчально-бойові завдання, підрозділ Сил спеціальних операцій Збройних Сил України повернувся з польового виходу.

    Як повідомляє відомство, на цих навчаннях наші спецпризначенці працювали в інтересах сил BLUFOR. Керівництво всією компонентою спеціальних операцій Combined Resolve 16 здійснював український штаб, а до виконання завдань залучалися підрозділи ССпО збройних сил Литви та США.

    Зокрема, в ході маневрів спецпризначенці здійснили пошук та порятунок пілота збитого літака, коригування вогню артилерії та авіації, а також проведення дорозвідки місцевості з зачисткою особливо небезпечних напрямків для забезпечення успішного виконання завдань піхотними підрозділами. Окрім цього, спільно з литовськими колегами були відпрацьовані питання з організації руху опору в населених пунктах, окупованих противником.

    Головний акцент робився на поглибленні взаємосумісності з підрозділами країн-членів НАТО. Тому під час навчань Combined Resolve 16 український підрозділ відвідав заступник командувача Сил спеціальних операцій США в Європі полковник Марк ЛаРош. Він відзначив професіоналізм та високий рівень підготовки наших спецпризначенців.

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    Полковник США відзначив український спецназ (фото)
    Полковник США відзначив український спецназ (фото)
    Полковник США відзначив український спецназ (фото)
    Полковник США відзначив український спецназ (фото)
    Полковник США відзначив український спецназ (фото)
    Полковник США відзначив український спецназ (фото)
    фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

    Нагадаємо, українські військові презентували чергове відео з навчань, аби показати боєздатність наших захисників.

    Нині відбуваються тренування протитанкових артилерійських та інженерних підрозділів, що несуть бойову службу на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією АР Крим.

    Нагадаємо, 15 грудня у Брюсселі пройшла зустріч трьох «нормандських» лідерів – Зеленського, Шольца і Макрона. Лідери обговорювали врегулювання конфлікту на Донбасі.

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    Теги: США НАТО військові навчання
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    Полковник США відзначив український спецназ (фото)