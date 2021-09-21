«Результат намалювали»: Навальний звинуватив Кремль у масових фальсифікаціях на виборах до Думи

За словами Навального, опозиційно налаштовані росіяни вперше отримали більше голосів, ніж представники режиму Путіна

Опозиціонер звинуватив владу у фальсифікації результатів виборів до Держдуми

Результати виборів до Держдуми Росії сфальсифіковано. Зокрема, підроблено результати цифрового голосування. Про це йдеться в заяві російського опозиціонера Олексія Навального, опублікованій в Instagram.

«Технічно ми бачимо величезний успіх «Розумного голосування». А в Москві і Пітері так взагалі тріумф... Але, по-чесному, загальний результат «перемогою» не назвеш. Наш результат тупо вкрадено. Перемалювали найпримітивнішим чином», – вважає Навальний.

«Ми об'єдналися, сфокусувалися і за допомогою «Розумного голосування» просто рознесли суперників на матчі. Але табло-то в них. І вони знову намалювали собі перемогу», – заявив Навальний.

За його словами, опозиційно налаштовані росіяни вперше отримали більше голосів, ніж представники режиму Путіна. І він назвав це головним результатом виборів до Держдуми Росії.

«Ми більшість, «ми тут влада» з 19 вересня не гасло, а результат голосування», – написав Навальний.

Нагадаємо, Велика Британія засудила проведення виборів до Держдуми Росії на суверенній території України.

Раніше повідомлялося, що Румунія не визнає легітимністі виборів до Державної Думи, які Росія провела в окупованому Криму.

Додамо, що жителям окупованих територій Донецької та Луганської областей, які приїхали проголосувати на виборах до Держдуми РФ в Ростовську область, видавали російські паспорти просто перед виборчими дільницями.

Тим часом п’ятий президент, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко вважає, що проведення незаконних виборів до Держдуми РФ на території України є неприйнятним і вимагає розслідування правоохоронних органів.

Раніше у Зеленського пояснили, чому дозволили роботу виборчих дільниць РФ.

Скандальний депутат Верховної Ради від «Слуги народу» Максим Бужанський заявив, що невизнання Україною виборів до Держдуми Росії може перешкодити Києву укладати необхідні договори з Москвою, зокрема, на транзит газу в Європу нашою газотранспортною системою.

Також у Росії назвали кількість жителів окупованого Донбасу, які «проголосували» на виборах до Держдуми.

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