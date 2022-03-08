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    Кіберпартизани зламали низку сайтів російських урядових відомств

    Кіберпартизани зламали низку сайтів російських урядових відомств
    фото з відкритих джерел

    Хакери зламали сайти російських держвідомств

    Невідомі хакери атакували сайти російських відомств. Серед них портали ФСВП (Федеральна служба виконання покарань), МВС, Мінкульту, ФССП (Федеральна служба судових приставів), ФАС (Федеральна служба антимонопольної служби), Мінцифри, Міненерго, Росстату.

    При спробі відкрити сайт будь-якого з цих відомств з'являється або помилка, або відображається картинка як один беззбройний українець зупиняє танк, а натовп росіян тікають від одного поліцейського.

    Нет описания.

    Хакери 26 лютого атакували низку російських урядових сайтів.

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    Теги: Росія кібератака війна Україна хакер
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    Кіберпартизани зламали низку сайтів російських урядових відомств