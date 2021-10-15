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    Медики розповіли про стан госпіталізованого Білла Клінтона

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    Білла Клінтона госпіталізували після того, як він відчув втому - Медики розповіли про стан госпіталізованого Білла Клінтона

    Білла Клінтона госпіталізували після того, як він відчув втому

    фото з відкритих джерел

    Колишній президент США добре реагує на антибіотики

    Лікарі сподіваються, що найближчим часом зможуть виписати з лікарні колишнього президента США Білла Клінтона. Заяву медиків про стан здоров'я ексглави держави опублікував представник Клінтона Анджел Урена в своєму Twitter-акаунті.

    За словами медиків, число білих кров'яних тілець в крові Клінтона знижується. Вони також відзначають, що колишній президент добре реагує на антибіотики.

    «Ми сподіваємося, що скоро зможемо відпустити його додому», – заявили лікарі.

    Раніше Урена розповів, що Клінтон був госпіталізований в реанімаційне відділення з інфекцією, але не з коронавірусом.

    Клінтона госпіталізували після того, як він відчув втому. Лікарі поставили діагноз сепсис, інфекція кровотоку, яка, на думку лікарів, почалася як інфекція сечовивідних шляхів.

    Лікарі Клінтона – Альпеш Амін і Ліза Бардак – заявили, що колишній президент поміщений в лікарню для ретельного спостереження, йому вводили внутрішньовенні антибіотики й рідини.

    Також відомо, що Клінтона розмістили у відділенні інтенсивної терапії для того, аби забезпечити йому спокій.

    Нагадаємо, президент Чехії Мілош Земан перебуває у відділенні анестезіології та реанімації Центрального військового госпіталю у Празі для пацієнтів, у яких неминуча відмова основних життєвих функцій.

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    Теги: США медицина лікарня Білл Клінтон президент інфекція
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    Медики розповіли про стан госпіталізованого Білла Клінтона