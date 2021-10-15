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    Експрезидент США потрапив у лікарню

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    Лікарі повідомили про його самопочуття - Експрезидент США потрапив у лікарню
    Лікарі повідомили про його самопочуття
    Фото з відкритих джерел

    Білл Клінтон госпіталізований нібито не через Covid-19

    Експрезидент США Білл Клінтон госпіталізований в одну з каліфорнійських лікарень. Лікарі колишнього президента розповіли про його самопочуття. Про це повідомляє Reuters.

    Офіційний представник Клінтона Ангел Урена повідомив, що 75-річний Клінтон був госпіталізований у вівторок ввечері в медичний центр UCI в Ірвіні «через інфекцію, не пов'язану з Covid-19».

    «Він одужує, в хорошому настрої та неймовірно вдячний лікарям, медсестрам і персоналу, які надали йому відмінну допомогу», – сказав він.

    Клінтона госпіталізували після того, як він відчув втому. Лікарі поставили діагноз сепсис, інфекція кровотоку, яка, на думку лікарів, почалася як інфекція сечовивідних шляхів.

    Лікарі Клінтона – Альпеш Амін і Ліза Бардак – заявили, що колишній президент поміщений в лікарню для ретельного спостереження, йому вводили внутрішньовенні антибіотики й рідини.

    «Він залишається в лікарні для постійного спостереження. Після двох днів лікування у нього спостерігається тенденція до зниження кількості лейкоцитів, і він добре реагує на антибіотики», – повідомили лікарі.

    Також медики сподіваються, що Клінтон незабаром зможе покинути лікарню через хороше самопочуття.

    Також відомо, що Клінтона розмістили у відділенні інтенсивної терапії для того, аби забезпечити йому спокій.

    Нагадаємо, Президент Чехії Мілош Земан перебуває у відділенні анестезіології та реанімації Центрального військового госпіталю (ЦВГ) у Празі для пацієнтів, у яких неминуча відмова основних життєвих функцій.

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    Теги: США Білл Клінтон президент інфекція
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    Експрезидент США потрапив у лікарню