Експрезидент США потрапив у лікарню

Лікарі повідомили про його самопочуття

Білл Клінтон госпіталізований нібито не через Covid-19

Експрезидент США Білл Клінтон госпіталізований в одну з каліфорнійських лікарень. Лікарі колишнього президента розповіли про його самопочуття. Про це повідомляє Reuters.

Офіційний представник Клінтона Ангел Урена повідомив, що 75-річний Клінтон був госпіталізований у вівторок ввечері в медичний центр UCI в Ірвіні «через інфекцію, не пов'язану з Covid-19».

«Він одужує, в хорошому настрої та неймовірно вдячний лікарям, медсестрам і персоналу, які надали йому відмінну допомогу», – сказав він.

Клінтона госпіталізували після того, як він відчув втому. Лікарі поставили діагноз сепсис, інфекція кровотоку, яка, на думку лікарів, почалася як інфекція сечовивідних шляхів.

Лікарі Клінтона – Альпеш Амін і Ліза Бардак – заявили, що колишній президент поміщений в лікарню для ретельного спостереження, йому вводили внутрішньовенні антибіотики й рідини.

«Він залишається в лікарні для постійного спостереження. Після двох днів лікування у нього спостерігається тенденція до зниження кількості лейкоцитів, і він добре реагує на антибіотики», – повідомили лікарі.

Також медики сподіваються, що Клінтон незабаром зможе покинути лікарню через хороше самопочуття.

Також відомо, що Клінтона розмістили у відділенні інтенсивної терапії для того, аби забезпечити йому спокій.

Нагадаємо, Президент Чехії Мілош Земан перебуває у відділенні анестезіології та реанімації Центрального військового госпіталю (ЦВГ) у Празі для пацієнтів, у яких неминуча відмова основних життєвих функцій.

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