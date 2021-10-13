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    Події в Україні

    На Буковині у швидкій помер італієць, якого не змогли прийняти переповнені ковід-лікарні

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    Чоловіка намагалися госпіталізувати до Чернівецької обласної клінічної лікарні, однак у реанімації цієї медустанови не було вільних місць - На Буковині у швидкій помер італієць, якого не змогли прийняти переповнені ковід-лікарні
    Чоловіка намагалися госпіталізувати до Чернівецької обласної клінічної лікарні, однак у реанімації цієї медустанови не було вільних місць
    фото 24tv.ua

    Захворювання іноземця не пов'язане із коронавірусною хворобою

    У Чернівецькій області у кареті швидкої медичної допомоги помер 72-річний громадянин Італії, якого відмовилися прийняти дві лікарні через переповненість пацієнтами з коронавірусом. Про це повідомив директор Чернівецького центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимир Єленєв у коментарі molbuk.ua.

    Він зазначив, що 13 жовтня вранці парамедики отримали виклик до хворого у місто Сторожинець (Чернівецький район). За його словами, захворювання іноземця не пов'язане із коронавірусною хворобою.

    Італійця спочатку планували доставити до Сторожинецької лікарні, проте там відмовилися його прийняти у зв'язку з відсутністю місць у реанімації для пацієнтів без коронавірусу.

    Пізніше чоловіка намагалися госпіталізувати до Чернівецької обласної клінічної лікарні, однак у реанімації цієї медустанови також не було вільних місць.

    Після цього італійця вирішили доставити до лікарні швидкої медичної допомоги в Чернівцях, однак по дорозі до медзакладу пацієнт помер у кареті швидкої.

    До слова, рівень госпіталізації на Буковині перевищує норму – 72,5 на 100 тисяч людей, при граничній нормі у 60. За минулу добу в області зафіксували 598 нових випадків. Усього в області зафіксували понад 96,1 тис. випадків Covid-19. Від наслідків хвороби померло 2176 людей.

    Нагадаємо, у справі про загибель семирічного Андрія Лясова з Черкаської області слідчі допитали 130 осіб. Перш за все йдеться про батьків, рідних хлопця, а також були допитані сусіди, лікарі та вчителі. Про це на брифінгу повідомили начальник слідчого управління Черкаського управління Нацполіції Євген Рогачов та очільник прокуратури Черкаської області Олександр Воронін.

    Теги: лікарня Чернівці хвороби місто коронавірус
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    На Буковині у швидкій помер італієць, якого не змогли прийняти переповнені ковід-лікарні