Стало відомо, про що говорила Нуланд у Москві: Україна – одна з основних тем

У посольстві США відреагували на зустріч Нуланд і Козака

Заступниця держсекретаря США зустрілася з заступником голови адміністрації Путіна

На переговорах у Росії заступниця держсекретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд обговорила Мінські угоди й відновлення миру на Донбасі. Про це йдеться у Twitter прессекретаря посольства США в Москві Джейсона Ребхольца.

Дипломат назвав продуктивною зустріч Нуланд із заступником керівника адміністрації президента РФ Дмитром Козаком, що відбулася 13 жовтня в Москві.

«Ми провели продуктивні переговори з Дмитром Козаком щодо наших спільних інтересів, що поділяються також Україною, Францією і Німеччиною і стосуються повного виконання Мінських угод і відновлення миру, стабільності та українського суверенітету в Донбасі», – наводить Ребхольц слова Нуланд у своєму Twitter.

Вікторія Нуланд прибула до Росії з триденним візитом 11 жовтня. У вівторок вона зустрілася з заступником голови МЗС Росії Сергієм Рябковим, на переговорах також був присутній заступник міністра оборони РФ Олександр Фомін.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що заступниця глави Держдепартаменту США у справах Європи і Євразії Вікторія Нуланд здійснить триденний візит до Росії, де проведе ряд зустрічей та обговорить актуальні для двох держав і світу питання.

Раніше Вікторія Нуланд провела переговори із главою Офісу президента України Андрієм Єрмаком. Сторони, зокрема, обговорили перспективи діалогу у форматі Нормандської четвірки.

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