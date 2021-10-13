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    Стало відомо, про що говорила Нуланд у Москві: Україна – одна з основних тем

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    У посольстві США відреагували на зустріч Нуланд і Козака - Стало відомо, про що говорила Нуланд у Москві: Україна – одна з основних тем
    У посольстві США відреагували на зустріч Нуланд і Козака
    Фото ЕРА

    Заступниця держсекретаря США зустрілася з заступником голови адміністрації Путіна

    На переговорах у Росії заступниця держсекретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд обговорила Мінські угоди й відновлення миру на Донбасі. Про це йдеться у Twitter прессекретаря посольства США в Москві Джейсона Ребхольца.

    Дипломат назвав продуктивною зустріч Нуланд із заступником керівника адміністрації президента РФ Дмитром Козаком, що відбулася 13 жовтня в Москві.

    «Ми провели продуктивні переговори з Дмитром Козаком щодо наших спільних інтересів, що поділяються також Україною, Францією і Німеччиною і стосуються повного виконання Мінських угод і відновлення миру, стабільності та українського суверенітету в Донбасі», – наводить Ребхольц слова Нуланд у своєму Twitter.

    Вікторія Нуланд прибула до Росії з триденним візитом 11 жовтня. У вівторок вона зустрілася з заступником голови МЗС Росії Сергієм Рябковим, на переговорах також був присутній заступник міністра оборони РФ Олександр Фомін.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що заступниця глави Держдепартаменту США у справах Європи і Євразії Вікторія Нуланд здійснить триденний візит до Росії, де проведе ряд зустрічей та обговорить актуальні для двох держав і світу питання.

    Раніше Вікторія Нуланд провела переговори із главою Офісу президента України Андрієм Єрмаком. Сторони, зокрема, обговорили перспективи діалогу у форматі Нормандської четвірки.

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    Теги: МЗС США Вікторія Нуланд Мінські угоди
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    Стало відомо, про що говорила Нуланд у Москві: Україна – одна з основних тем