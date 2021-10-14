Американський науковець назвав головні складнощі реінтеграції окупованих територій України

Експерт зі США пояснив, чому «повернення» Донбасу не буде простим

Для України важливим залишається питання деокупації територій, припинення бойових дій і встановлення миру в ОРДЛО. Однак через те, що Донбас зараз перебуває під сильним впливом російської пропаганди, його буде важко реінтегрувати. Про це розповів американський професор, представник Центру конституційної демократії університету Індіани Девід Вільямс, пише «Апостроф».

Експерт зазначає, що все має відбуватися мирним шляхом – уже після того, як там припиняться військові дії і не буде іноземної військової присутності. Сама реінтеграція має здійснюватися в результаті конституційного інкременталізму (стратегія процесу прийняття політичних рішень, що передбачає, що дані рішення погано узгоджуються з реальною політичною ситуацією).

«Звісно, Росія впливає на поточну ситуацію. І головним завданням, яке рухає російським урядом, є дестабілізація України. Росія намагається дестабілізувати багато демократичних країн в світі», – зазначає Вільямс.

За його словами, необхідно розуміти, що на Донбасі є як проросійськи налаштовані люди, так і проукраїнськи налаштовані люди. І рішення проблеми в довгостроковій перспективі має базуватися не тільки на перемир'я, але також і на загальному залученні суспільства до визначення рамок нової конституції.

«Треба рухатися до визначення цих рамок, проводити великі переговори про це. Це було б дуже добре для України. Тому що тут ніколи не було загальнонаціонального процесу по залученню людей до написання Конституції. І українцям буде дуже корисно відчути, що саме вони беруть участь в створенні конституції, а не хтось її нав'язує », – підкреслив аналітик.

У той же час, Вільямс зазначає, що на загальнонаціональне написання конституції впливають три фактори. Перший – це спроба сильних чиновників впливати на людей. Другий – це фактор олігархів. Третій – це відсутність інтересу у населення, яке більше турбує безробіття або корупція.

«Україна має всі три складові. Але питання Донбасу робить цей процес ще складнішим», – заявив Вільямс.

Нагадаємо, раніше американський професор назвав мету Путіна на Донбасі.

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