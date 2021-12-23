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    Журнал New York вийшов із фото трансгендерного чоловіка на обкладинці

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    Як прикраси учасник зйомки вибрав великі сережки<br /><br /> - Журнал New York вийшов із фото трансгендерного чоловіка на обкладинці
    Як прикраси учасник зйомки вибрав великі сережки

    фото: nymag.com

    Герой матеріалу написав статтю для журналу

    Журнал New York розмістив на обкладинці фото трансгендерного чоловіка. Фотограф Ден Вінтерс відобразив Габріеля Мака топлес на однотонному тлі в трусах люксового бренду Calvin Klein білого кольору. Відповідні фотографії та коментарі з'явилися в Instagram-акаунті видання, а також є на сайті видання.

    Герой матеріалу написав статтю для журналу, в якій описав свої відчуття та все, що він пережив під час підготовки операції фалопластики – часткового або повного хірургічного відновлення пеніса.

    На розміщеному кадрі видно великий шрам на правій нозі чоловіка, якого він отримав у процесі.

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    За словами Мака, глибокі шрами на стегні, з якого хірург взяв частини шкіри для створення тканин статевого органу, досить довго гоїлися, викликаючи біль та дискомфорт.

    Нагадаємо, раніше Байден дозволив трансгендерам служити в армії США.

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    Теги: США фотограф трансгендер
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    Журнал New York вийшов із фото трансгендерного чоловіка на обкладинці