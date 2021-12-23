Журнал New York вийшов із фото трансгендерного чоловіка на обкладинці
Герой матеріалу написав статтю для журналу
Журнал New York розмістив на обкладинці фото трансгендерного чоловіка. Фотограф Ден Вінтерс відобразив Габріеля Мака топлес на однотонному тлі в трусах люксового бренду Calvin Klein білого кольору. Відповідні фотографії та коментарі з'явилися в Instagram-акаунті видання, а також є на сайті видання.
Герой матеріалу написав статтю для журналу, в якій описав свої відчуття та все, що він пережив під час підготовки операції фалопластики – часткового або повного хірургічного відновлення пеніса.
На розміщеному кадрі видно великий шрам на правій нозі чоловіка, якого він отримав у процесі.
За словами Мака, глибокі шрами на стегні, з якого хірург взяв частини шкіри для створення тканин статевого органу, досить довго гоїлися, викликаючи біль та дискомфорт.
Нагадаємо, раніше Байден дозволив трансгендерам служити в армії США.