Мер Покровська тепер підробляє механіком у Мадриді
Прикордонники відмовилися повідомляти, як міський голова прифронтового міста перетинає держкордон
Останні два роки міський голова Покровська Донецької області, 49-річний Руслан Требушкін продовжує декларувати заробітну плату на займаній посаді попри те, що офіційно всі повноваження передано Покровськійміській військовій адміністрації. Зокрема, у 2023 році на посаді очільника прифронтового міста він заробив 125,4 тис. грн, у 2024 році – 170,1 тис. грн, повідомляє «Главком».
Окрім цього, починаючи з минулого року, Требушкін почав «підзаробляти» кошти на двох інших роботах за межами України. Зокрема, чиновник задекларував отримання 169 тис. грн зарплати за сумісництвом від Lateres Inwest SL (будівельна компанія у Мадриді) і 162 тис. грн від Auto One Quesada. Це іспанське ТОВ, яке займається продажом автомобілів. На цьому підприємстві Руслан Требушкін займає посаду механіка, про що зазначено у його декларації.
Крім цього, «Главком» намагався з’ясувати у Державної прикордонної служби інформацію про перетин українського кордону міським головою Покровська Донецької області Русланом Требушкіним. Однак прикродонники відмовили, пославшись на статтю 32 Конституції України щодо захисту особистого та сімейного життя, а також на закони України «Про доступ до публічної інформації» та «Про захист персональних даних».
Також Держприкордонслужба зазначила, що у запиті журналістки «Главкома» не було надано доказів суспільної необхідності цієї інформації, яка переважувала б право особи на захист своїх персональних даних. Прикордонники підкреслили, що кожен запит розглядається індивідуально з урахуванням балансу між суспільним інтересом та правом на приватність. У цьому випадку, на думку ДПСУ, інтерес захисту приватності є пріоритетнішим.
На факт перебування Руслана Требушкіна за кордоном звернули увагу після його допису Instagram. Посадовець сам розповів, що перебуває у Брюсселі, звертаючись до українських біженців у Європі. Мер прифронтового міста повідомив про існування центру реєстрації біженців з України у Брюсселі, де їм, мовляв, надається допомога. Увесь ролик український посадовець записував російською мовою.
Але найбільше у коментаторів цього відеоролика викликало обурення звернення Требушкіна до українців, зокрема, мешканців Покровська, в якому він заявив про втому українців від війни та щоденного життя під обстрілами.
Тоді на відео чиновника відреагував відомий волонтер Денис «Голландець» Христов, який займається вивезенням цивільного населення з територій, в яких відбуваються запеклі бої. Він зазначив, що періодично працює й у Покровську, а мера міста там не бачив.
«Я думав, що мер – це той, хто лишається у місті чи хоча б в Україні. Дивно: я думав, що мер має лишатися у своєму місті. Щонайменше у своїй державі», – заявив Христов.
Останнє на момент публікації матеріалу відео на сторінці в Instagram Требушкін також зробив з-за кордону: цього разу з бельгійського міста Льєж 22 квітня.
У ньому Требушкін описує красу місцевого вокзалу та знову звертається до українців російською мовою: «За відчуттями місто велике, місто живе, у ньому є аеропорт. Ну а я триматиму вас у курсі, якщо у вас є питання по Бельгії, по переїзду, пишіть. Буду ставити питання нашим землякам, переселенцям, ділитися своїм досвідом. Залишаємося на зв’язку, всім миру, добра, відновлення та процвітання Україні».
Нагадаємо, що у вересні 2022 року міського голову Покровська Руслана Требушкіна фактично було позбавлено повноважень.
«Призупинення роботи Руслана Требушкіна пов’язане з постановою Верховної Ради про здійснення своїх повноважень начальниками Добропільської, Мирноградської, Покровської та Селидівської міських військових адміністрацій Покровського району Донецької області», – вказали на сайті Покровської МВА.
7 вересня 2022 року президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Добряка головою Покровської міської військової адміністрації.
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