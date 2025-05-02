Мер Покровська тепер підробляє механіком у Мадриді

З 2022 року Руслан Требушкін знаходиться «у простої», втім формально залишається на посаді мера Покровська

Прикордонники відмовилися повідомляти, як міський голова прифронтового міста перетинає держкордон

Останні два роки міський голова Покровська Донецької області, 49-річний Руслан Требушкін продовжує декларувати заробітну плату на займаній посаді попри те, що офіційно всі повноваження передано Покровськійміській військовій адміністрації. Зокрема, у 2023 році на посаді очільника прифронтового міста він заробив 125,4 тис. грн, у 2024 році – 170,1 тис. грн, повідомляє «Главком».

Окрім цього, починаючи з минулого року, Требушкін почав «підзаробляти» кошти на двох інших роботах за межами України. Зокрема, чиновник задекларував отримання 169 тис. грн зарплати за сумісництвом від Lateres Inwest SL (будівельна компанія у Мадриді) і 162 тис. грн від Auto One Quesada. Це іспанське ТОВ, яке займається продажом автомобілів. На цьому підприємстві Руслан Требушкін займає посаду механіка, про що зазначено у його декларації.

Починаючи з 2024 року, Руслан Требушкін почав підзаробляти кошти за межами України скриншот: Єдиний державний реєстр декларацій

Крім цього, «Главком» намагався з’ясувати у Державної прикордонної служби інформацію про перетин українського кордону міським головою Покровська Донецької області Русланом Требушкіним. Однак прикродонники відмовили, пославшись на статтю 32 Конституції України щодо захисту особистого та сімейного життя, а також на закони України «Про доступ до публічної інформації» та «Про захист персональних даних».

Також Держприкордонслужба зазначила, що у запиті журналістки «Главкома» не було надано доказів суспільної необхідності цієї інформації, яка переважувала б право особи на захист своїх персональних даних. Прикордонники підкреслили, що кожен запит розглядається індивідуально з урахуванням балансу між суспільним інтересом та правом на приватність. У цьому випадку, на думку ДПСУ, інтерес захисту приватності є пріоритетнішим.

Відповідь ДПСУ на журналістський запит скриншот: «Главком»

На факт перебування Руслана Требушкіна за кордоном звернули увагу після його допису Instagram. Посадовець сам розповів, що перебуває у Брюсселі, звертаючись до українських біженців у Європі. Мер прифронтового міста повідомив про існування центру реєстрації біженців з України у Брюсселі, де їм, мовляв, надається допомога. Увесь ролик український посадовець записував російською мовою.

Але найбільше у коментаторів цього відеоролика викликало обурення звернення Требушкіна до українців, зокрема, мешканців Покровська, в якому він заявив про втому українців від війни та щоденного життя під обстрілами.

Тоді на відео чиновника відреагував відомий волонтер Денис «Голландець» Христов, який займається вивезенням цивільного населення з територій, в яких відбуваються запеклі бої. Він зазначив, що періодично працює й у Покровську, а мера міста там не бачив.

«Я думав, що мер – це той, хто лишається у місті чи хоча б в Україні. Дивно: я думав, що мер має лишатися у своєму місті. Щонайменше у своїй державі», – заявив Христов.

Останнє на момент публікації матеріалу відео на сторінці в Instagram Требушкін також зробив з-за кордону: цього разу з бельгійського міста Льєж 22 квітня.

скриншот Instagram Руслана Требушкіна

У ньому Требушкін описує красу місцевого вокзалу та знову звертається до українців російською мовою: «За відчуттями місто велике, місто живе, у ньому є аеропорт. Ну а я триматиму вас у курсі, якщо у вас є питання по Бельгії, по переїзду, пишіть. Буду ставити питання нашим землякам, переселенцям, ділитися своїм досвідом. Залишаємося на зв’язку, всім миру, добра, відновлення та процвітання Україні».

Нагадаємо, що у вересні 2022 року міського голову Покровська Руслана Требушкіна фактично було позбавлено повноважень.

«Призупинення роботи Руслана Требушкіна пов’язане з постановою Верховної Ради про здійснення своїх повноважень начальниками Добропільської, Мирноградської, Покровської та Селидівської міських військових адміністрацій Покровського району Донецької області», – вказали на сайті Покровської МВА.

7 вересня 2022 року президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Добряка головою Покровської міської військової адміністрації.