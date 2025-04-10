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Паліса повідомив, коли Росія може активізувати наступальні дії

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Паліса повідомив, коли Росія може активізувати наступальні дії
Росія може активізувати наступальні дії наприкінці квітня і в травні
фото: Facebook / Pavlo Palisa

Паліса: Абсолютний пріоритет, на мій погляд, зараз буде на Покровському напрямку

Заступник голови Офісу президента, учасник російсько-української війни Павло Паліса очікує, що Росія посилить свої наступальні дії у квітні та травні. Як передає «Главком», про це він розповів в інтервʼю Reuters.

На його думку, окупанти зосередять свій наступ на місті Покровськ, але також могли б просуватися біля Куп’янська та Лимана і, окрім того, поблизу Запоріжжя та Новопавлівки.

«Абсолютний пріоритет, на мій погляд, зараз буде на Покровському напрямку», – сказав Паліса.

Як відзначає Reuters, російські війська намагаються оточити стратегічно важливе місто Покровськ для досягнення своєї мети – встановлення повного контролю над Донецькою областю України.

Нагадаємо, Російська Федерація розпочала новий етап широкомасштабного наступу, посиливши тиск на Сумську та Харківську області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Головком підтвердив активізацію бойових дій на північному напрямку. Генерал нагадав, що ще торік Росія не досягла суттєвих стратегічних проривів, хоча активно використовувала живу силу заради тактичних переваг. Однак із того часу підхід ворога суттєво не змінився.

Раніше повідомлялося, що російська армія готує резерви, аби здійснити ривок на фронті у травні.

До слова, швидкість просування російських військ на території України знижується з листопада 2024 року. ISW порівняв скільки територій Росія окупували в березні, а скільки вдалось забрати у листопаді.

Також у Сумській області на кордоні із РФ відбувається дуже багато атак. На сьогодні понад 67 тис. військових РФ знаходиться на Курському напрямку. Про це на зустрічі із журналістами сказав президент Зеленський, передає «Главком». 

За словами гаранта, росіяни закінчували це переміщення для наступу на Сумський напрямок.

«Треба було трішки змінити їхні плани. Відповідно, були кроки в Курській області, де вона межує з Білгородським напрямком. Відповідні кроки були зроблені нашими воїнами, що розтягнуло і не дало сформувати руськім наступальний «кулак» у тому виді, на який вони розраховували», – пояснив президент.

Зранку, 9 квітня, Зеленський мав зустріч із Олександром Сирським, Андрієм Гнатовим та Михайлом Драпатим. Вони детально доповідали очільнику країни, що «відбувається, де є проблеми, де є успіхи».

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Теги: війна Покровськ Павло Паліса

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