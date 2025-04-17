Прикордонники попередили українців про можливі черги на кордоні: причина

Раніше в будні дні кордон перетинали близько 70 тис. людей. Зараз ж пасажиропотік продовжує зростати

ДПСУ: Перевага йде саме на в'їзд в Україну

Напередодні Великодня на українському кордоні почав збільшуватись пасажиропотік. Особливо у вихідні на окремих напрямках можливі черги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

За словами Демченка, раніше в будні дні кордон перетинали близько 70 тис. людей. Сьогодні ж пасажиропотік продовжує зростати. Наприклад, за минулий день кордон перетнули 95 тис. громадян, а у вихідні дні показник зріс до більше ніж 100 тис., серед яких українці становлять близько 85% від загальної кількості.

Речник ДПСУ додав, що перевага йде саме на в'їзд в Україну.

«За останній час перевага йде на в’їзд в Україну, і, зокрема, це стосується саме перетину кордону громадянами нашої держави... Через збільшення пасажиропотоку на окремих напрямках можуть виникати черги», – розповів Демченко.

Нагадаємо, після Великодніх свят в Україні можливі погодні зміни. Проте на Великдень збережеться тепла погода. Як передає «Главком», про це повідомила синоптикиня Українського гідрометцентру Наталія Птуха.

За прогнозом Птухи, 20 квітня очікується погода без опадів, і лише у Карпатському регіоні місяцями зранку та вдень можливі короткочасні дощі з грозами.

До слова, великодній кошик – це не лише набір продуктів для освячення, а справжній обрядовий символ, у якому кожен елемент має своє духовне значення. Він допомагає глибше зрозуміти сенс свята Воскресіння Христового. «Главком» розповідає, що саме можна покласти до кошика, а які продукти заборонено.

Також влада Києва звернулася до керівників релігійних громад із проханням обмежити проведення масових великодніх богослужінь і максимально забезпечити онлайн-трансляції з культових споруд на українських медіа та через інтернет.