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ЗСУ звільнили близько 16 кв. км біля Покровська

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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ЗСУ звільнили близько 16 кв. км біля Покровська
За словами головкома ЗСУ, ворог хоче відтіснити підрозділи Сил оборони за межі Донеччини і Луганщини
фото: Facebook/Генштаб

На Покровському напрямку захисники щодня зупиняють близько 30 штурмових дій противника

Українські воїни за останні тижні звільнили близько 16 кв. км території в районі населених пунктів Удачне, Котлине, Шевченко на Донеччині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

За словами Сирського, противник не змінив свої плани та намагається відтіснити підрозділи Сил оборони за межі Донеччини і Луганщини та вийти на адміністративні кордони цих областей.

«Однак, задум ворога залишається нереалізованим. Ми продовжуємо оборонну операцію, проводимо контрнаступальні дії і маємо певні успіхи», – каже він.

Як зазначив головком, він відвідав операційну зону військ Оперативно-тактичного угруповання «Донецьк» та протягом трьох діб побував фактично у всіх бригадах угруповання.

Сирський наголошує, що на Покровському напрямку українські воїни щодня зупиняють близько 30 штурмових дій противника та завдають російським окупантам значних втрат.

Нагадаємо, українські воїни звільнили з-під окупації село Дніпроенергія Волноваського району Донецької області.

Як повідомлялося, аналітики Інституту вивчення війни вважають, що тактика Росії у війні проти України призведе до погіршення людських і матеріальних ресурсів РФ та сприятиме уповільненню її просування вздовж лінії фронту.

Раніше президент України Володимир Зеленський утворив 10 військових адміністрацій на окупованій частині Донецької області.

До слова, у Національній гвардії України створили два корпуси: їх очолили командир 12 бригади «Азов» Денис Прокопенко (Редіс) та командир 13 бригади Ігор Оболєнський (Корнет).

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Теги: Олександр Сирський Донеччина Покровськ деокупація

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