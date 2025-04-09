Головна Київ Новини
search button user button menu button

Саботаж безбар'єрності? Ткаченко публічно атакував Кличка через Хрещатик

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Саботаж безбар'єрності? Ткаченко публічно атакував Кличка через Хрещатик
Новий наземний перехід через вулицю Хрещатик, спроєктований штучним інтелектом
фото: Тимур Ткаченко/Facebook

Ткаченко: Відкриття наземного переходу на Хрещатику саботується за прямою вказівкою мера Кличко

Начальник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко звинуватив підлеглих голови Київської ОДА Віталія Кличка в тому, що вони саботують облаштування на Хрещатику наземного пішохідного переходу. Облаштування переходу як частини проєкту безбар’єрного маршруту між Головним військовим клінічним госпіталем, Майданом Незалежності та Центральним залізничним вокзалом напередодні анонсував голова КМВА. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Тимура Ткаченка.

«Хрещатик – частина повністю безбар’єрного маршруту, який ми облаштовуємо. Він має з’єднати Майдан, військовий госпіталь і Центральний залізничний вокзал. Але відкриття тут наземного переходу саботується за прямою вказівкою мера Кличко. Комунальникам поставили задачу не допустити його облаштування. Рішення блокують директор Департаменту транспортної інфраструктури Руслан Кандибор і його заступник Валентин Кульбако. Вони роблять це, щоб нашкодити мені особисто. Але страждають усі, хто щодня користується Хрещатиком. Це не в інтересах киян і гостей столиці», – написав у фейсбуці Ткаченко.

Він зауважив, що попри те, що Хрещатик – головна вулиця столиці – на всю вулицю є лише один наземний пішохідний перехід, а на Майдані та Бессарабській площі пішоходи досі змушені користуватись підземними переходами. Які, за словами Ткаченка, часто є темними, брудними, небезпечними і абсолютно не облаштованими ні для маломобільних людей, ні літніх людей, ні навіть для мам з візками. 

Нагадаємо, Ткаченко пообіцяв, що незабаром у Києві з’явиться наземний перехід через вулицю Хрещатик на перехресті з вулицею Прорізною. Голова КМВА зауважив, що Хрещатик – головна й одна з найжвавіших вулиць міста, тому особливо важливо, щоб візитівка Києва була доступною та зручною для всіх. За словами Ткаченка, вже отримано погодження на виконання робіт від патрульної поліції Києва. Він очікує, що роботи з облаштування будуть виконані оперативно та якісно.

Київська міська рада 3 квітня, під час пленарного засідання V сесії Київської міської ради ІХ скликання, підтримала проєкт рішення «Про внесення змін та доповнень до деяких рішень Київської міської ради» № 08/231-222/ПР. 

Читайте також:

Теги: Київ місцева влада мер КМДА Хрещатик столиця Тимур Ткаченко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наїзд на пішохода стався у грудні минулого року у районі станції метро «Мінська»
На столичній Оболоні п’яний водій збив пішохода і втік: поліція повідомила про хід справи
21 березня, 10:12
Зруйнована садиба Зеленських в Києві
Після скандалу з демонтажем Мінкульт вніс садибу Зеленських до реєстру Державних пам'яток
25 березня, 08:25
Падіння уламків збитого ворожого дрона зафіксовано на території школи по вул. Путивльська у Деснянському районі Києва
Дронова атака на Київ: уламки впали на територію школи в Деснянському районі
18 березня, 09:40
Служба безпеки викрила ще одну злочинну схему у Київській міській державній адміністрації
У КМДА викрито розкрадання майже 60 млн грн, призначених для тяжкохворих
21 березня, 12:23
Рівно 12 років тому Київ накрив рекордний снігопад
Випало 40 млн тонн снігу. 12 років тому Київ накрив аномальний снігопад
23 березня, 09:23
Тривогу оголосили через появу безпілотників
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
23 березня, 01:56
Трибуна Київради заблокована фракцією «ЄС», як і минулого разу
Депутати «Європейської Солідарності» заблокували трибуну Київради
13 березня, 12:44
Повітряна тривога у Києві загалом тривала понад п'ять годин
Київ вночі атакували 49 російських дронів: як відпрацювала ППО
31 березня, 08:45
На період виконання ремонтних робіт діятиме часткове обмеження руху крайніми лівими смугами в обидва напрямки 
Рух проспектом Романа Шухевича 1 квітня буде частково обмежено
31 березня, 13:53

Новини

Сітки замість вудки: на Білоцерківщині затримано браконьєра з багатим уловом
Сітки замість вудки: на Білоцерківщині затримано браконьєра з багатим уловом
ДБР підтвердило обшуки у депутата Київради Білоцерківця
ДБР підтвердило обшуки у депутата Київради Білоцерківця
Саботаж безбар'єрності? Ткаченко публічно атакував Кличка через Хрещатик
Саботаж безбар'єрності? Ткаченко публічно атакував Кличка через Хрещатик
Тролейбус-«заблуканець» влаштував рейс газонами Виноградаря (відео)
Тролейбус-«заблуканець» влаштував рейс газонами Виноградаря (відео)
Порушення-вбивці: що найчастіше призводить до аварій на дорогах Київщини
Порушення-вбивці: що найчастіше призводить до аварій на дорогах Київщини
Патрульна з Києва стала чемпіонкою півдня України з бодібілдингу (фото)
Патрульна з Києва стала чемпіонкою півдня України з бодібілдингу (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
199K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 квітня: ситуація на фронті
71K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 квітня 2025
31K
Сирський назвав метод, який допоможе боротися з ухиленням від мобілізації
19K
Усіх начальників ТЦК було звільнено. Сухопутні сили показали цікаву статистику
9681
Росія розпочала наступ на Сумську і Харківську області – Сирський
9033
Чому російський цар Микола, а не Нікалай? Мовознавиця пояснила правило

Новини

9 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Візит прем’єра Бельгії до Києва, ЗСУ взяли у полон громадян Китаю. Головне за 8 квітня
Вчора, 20:54
Підписання закону про добросовісного набувача та погрози Трампа у бік Китаю. Головне за 7 квітня
7 квiтня, 20:51
«Сталевий фронт» передає 70 дронів-розвідників на Покровський напрямок
7 квiтня, 17:53
7 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 квiтня, 00:05
Високий ризик диверсій. Спецслужби закликали британців зібрати «набір для виживання»
6 квiтня, 14:11

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua