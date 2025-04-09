Саботаж безбар'єрності? Ткаченко публічно атакував Кличка через Хрещатик

Ткаченко: Відкриття наземного переходу на Хрещатику саботується за прямою вказівкою мера Кличко

Начальник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко звинуватив підлеглих голови Київської ОДА Віталія Кличка в тому, що вони саботують облаштування на Хрещатику наземного пішохідного переходу. Облаштування переходу як частини проєкту безбар’єрного маршруту між Головним військовим клінічним госпіталем, Майданом Незалежності та Центральним залізничним вокзалом напередодні анонсував голова КМВА. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Тимура Ткаченка.

«Хрещатик – частина повністю безбар’єрного маршруту, який ми облаштовуємо. Він має з’єднати Майдан, військовий госпіталь і Центральний залізничний вокзал. Але відкриття тут наземного переходу саботується за прямою вказівкою мера Кличко. Комунальникам поставили задачу не допустити його облаштування. Рішення блокують директор Департаменту транспортної інфраструктури Руслан Кандибор і його заступник Валентин Кульбако. Вони роблять це, щоб нашкодити мені особисто. Але страждають усі, хто щодня користується Хрещатиком. Це не в інтересах киян і гостей столиці», – написав у фейсбуці Ткаченко.

Він зауважив, що попри те, що Хрещатик – головна вулиця столиці – на всю вулицю є лише один наземний пішохідний перехід, а на Майдані та Бессарабській площі пішоходи досі змушені користуватись підземними переходами. Які, за словами Ткаченка, часто є темними, брудними, небезпечними і абсолютно не облаштованими ні для маломобільних людей, ні літніх людей, ні навіть для мам з візками.

Нагадаємо, Ткаченко пообіцяв, що незабаром у Києві з’явиться наземний перехід через вулицю Хрещатик на перехресті з вулицею Прорізною. Голова КМВА зауважив, що Хрещатик – головна й одна з найжвавіших вулиць міста, тому особливо важливо, щоб візитівка Києва була доступною та зручною для всіх. За словами Ткаченка, вже отримано погодження на виконання робіт від патрульної поліції Києва. Він очікує, що роботи з облаштування будуть виконані оперативно та якісно.

Київська міська рада 3 квітня, під час пленарного засідання V сесії Київської міської ради ІХ скликання, підтримала проєкт рішення «Про внесення змін та доповнень до деяких рішень Київської міської ради» № 08/231-222/ПР.