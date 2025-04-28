Унікальна операція. Оператори БпЛА звільнили українських бійців з полону (відео)

Бійці потрапили у полон, але українські оператори дронів їх врятували

За допомогою безпілотників українських бійців вдалося вивести до безпечних позицій

Прикордонники-оператори розвіддронів звільнили трьох українських бійців з російського полону. Відповідне відео оприлюднила Держприкордонслужба, інформує «Главком».

«Прикордонники-оператори розвіддронів виявили групу загарбників, які взяли в полон трьох українських воїнів. На підкріплення оперативно прибули екіпажі БПЛА 1-ї окремої танкової Сіверської бригади. Злагоджені дії та ювелірні скиди українських дронів змусили ворога втекти та залишити полонених», – йдеться у повідомленні.

Прикордонники-оператори розвіддронів виявили групу загарбників, які взяли в полон трьох українських воїнів.

Злагоджені дії та ювелірні скиди українських дронів змусили ворога втекти та залишити полонених, яких прикордонники відвели до безпечних позицій. pic.twitter.com/O8YpaD4su7 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 28, 2025

Держприкордонслужба наголошує, що за допомогою безпілотників українських бійців вдалося вивести до безпечних позицій.

До слова, військовий-розвідник батальйону «Сила Свободи» 4-ї бригади НГУ «Рубіж» Денис Мельничук із Житомира здійснив героїчний вчинок на позиціях під Сіверськом, самостійно атакувавши ворога та взявши шістьох російських штурмовиків у полон.

Як повідомлялося, під час обміну полоненими 19 квітня додому повернули захисника з Кропивницького Дмитра Чорного. Він морський піхотинець. У полоні провів три роки й сім днів. У день обміну воїн відзначав День народження. Йому виповнилося 23 роки.