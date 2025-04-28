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Унікальна операція. Оператори БпЛА звільнили українських бійців з полону (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Унікальна операція. Оператори БпЛА звільнили українських бійців з полону (відео)
Бійці потрапили у полон, але українські оператори дронів їх врятували
фото: скриншот з відео

За допомогою безпілотників українських бійців вдалося вивести до безпечних позицій

Прикордонники-оператори розвіддронів звільнили трьох українських бійців з російського полону. Відповідне відео оприлюднила Держприкордонслужба, інформує «Главком».

«Прикордонники-оператори розвіддронів виявили групу загарбників, які взяли в полон трьох українських воїнів. На підкріплення оперативно прибули екіпажі БПЛА 1-ї окремої танкової Сіверської бригади. Злагоджені дії та ювелірні скиди українських дронів змусили ворога втекти та залишити полонених», – йдеться у повідомленні.

Держприкордонслужба наголошує, що за допомогою безпілотників українських бійців вдалося вивести до безпечних позицій.

До слова, військовий-розвідник батальйону «Сила Свободи» 4-ї бригади НГУ «Рубіж» Денис Мельничук із Житомира здійснив героїчний вчинок на позиціях під Сіверськом, самостійно атакувавши ворога та взявши шістьох російських штурмовиків у полон. 

Як повідомлялося, під час обміну полоненими 19 квітня додому повернули захисника з Кропивницького Дмитра Чорного. Він морський піхотинець. У полоні провів три роки й сім днів. У день обміну воїн відзначав День народження. Йому виповнилося 23 роки.

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Теги: полон війна Держприкордонслужба

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