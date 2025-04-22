На одному із пунктів пропуску відсьогодні запроваджуються обмеження

На пункті пропуску «Шегині» буде обмежено виїзд з України для легкових транспортних засобів

Обмеження на пункті пропуску «Шегині» триватимуть орієнтовно до 10 травня

Із 22 квітня 2025 року з 10:00 у пункті пропуску «Шегині» розпочнуться ремонтно-реконструкційні роботи. Про це інформує «Главком» з посиланням на пресцентр Державної прикордонної служби.

«Через це буде обмежено виїзд з України для легкових транспортних засобів. Зокрема одна зі смуг на виїзд не працюватиме, що може вплинути на утворення черг», – йдеться в повідомленні.

Українцям рекомендують заздалегідь планувати маршрут і, за можливості, обирати менш завантажені пункти пропуску: Рава-Руська, Грушів, Угринів, Смільниця, Нижанковичі.

Роботи триватимуть орієнтовно до 10 травня.

Нагадаємо, до 2030 року Україна планує оновити на кордоні 29 пунктів пропуску та збудувати 17 нових. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

До слова, нещодавно на кордоні з Угорщиною відкрили новий пункт пропуску «Велика Паладь – Надьгодош». Він працює для автомобільного та пасажирського сполучення. Новий пункт пропуску за добу зможуть перетинати 200 автівок та 600 пішоходів. Очікують, що за рік «Велика Паладь» збільшить пропускну спроможність українсько-угорської ділянки кордону на 73 тис. легкових авто та 220 тис. пішоходів.