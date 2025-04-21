Смерть Папи Римського та відступ військ РФ з околиць Покровська. Головне за 21 квітня

Російські війська поступово відступають із західних околиць міста Покровськ після невдалої спроби перерізати трасу з Дніпропетровської області

Помер нардеп Володимир Мороз. Помер Папа Римський Франциск. Російські війська відступають з околиць Покровська. Суд арештував майно «смотрящого» за Києвом Комарницького та його родичів. Зеленський анонсував новий раунд перемовин щодо миру в Україні. Скандал у Пентагоні.

«Главком» зібрав найголовніші новини за 21 квітня, аби ви були в курсі подій.

Помер Папа Римський Франциск

Папа Римський Франциск помер. Він хворів на двобічну пневмонію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Vatican News. Зазначається, що понтифік помер о 7:35 ранку за місцевим часом. Франциску було 88 років. Пост папи він обіймав із 13 березня 2013 року.

Смерть папи римського Франциска могла стати внаслідком проблем з головним мозком. Про це повідомила італійська газета La Repubblica.

Помер нардеп Володимир Мороз

Помер народний депутат, член депутатської групи «Відновлення України» Володимир Мороз. Йому було 57 років. Парламентар був головою підкомітету з питань електроенергетики та транспортування електроенергії комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

З 2014 до 2019 року обіймав посаду голови Мар’їнської районної державної адміністрації Донецької області. Також очолював районний осередок партійної організації «Блок Петра Порошенка» «Солідарність».

У 2019 році був обраний народним депутатом України від виборчого округу №59 (Донецька область) як кандидат від партії «Опозиційна платформа – За життя».

Російські війська відступають з околиць Покровська

Російські війська поступово відступають із західних околиць міста Покровськ після невдалої спроби перерізати трасу з Дніпропетровської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктора Трегубова в ефірі телемарафону.

«Йдеться про позиції на захід від міста. Там, де вони в принципі потихесеньку відповзали вже з березня, якщо не з кінця лютого. Вони дуже активно намагалися наступати саме для того, щоб перерізати трасу з Дніпропетровської області – з Павлограда на Покровськ, у них це не вийшло. Там перелам невеличкий наступив, коли українці відбили Котлине, і зараз росіяни дуже повільно, але звідти відповзають із західних околиць міста ближче до південних, з яких вони і починали наступати», – розповів Трегубов.

Суд арештував майно «смотрящого» за Києвом Комарницького та його родичів

Вищий антикорупційний суд наклав арешт на низку майна бізнесмена Дениса Комарницького, його дружини Ірини та його водія Юрія Дашкова.

За словами Новікова, суд арештував корпоративні права у товаристві з обмеженою відповідальністю «Центр розвитку економіки і права» та Приватному акціонерному товаристві «Всеукраїнський науково-дослідний інститут аналітичного приладобудування».

Зеленський анонсував новий раунд перемовин щодо миру в Україні

Президент України у понеділок, 21 квітня, провів перемовини із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Так, стало відомо, що 23 квітня, у середу, українські представники працюватимуть у Лондоні.

«Україна, Британія, Франція, Сполучені Штати. Ми готові рухатися й надалі максимально конструктивно, щоб досягти безумовного припинення вогню з подальшим забезпеченням встановлення реального й тривалого миру», – заявив Зеленський.

Скандал у Пентагоні

Тисячі працівників федеральних відомств за каденцій Джо Байдена і Дональда Трампа мали необмежений доступ до секретних урядових файлів. Про це повідомляє The Washington Post.

Зазначається, що відповідальність за неправомірний обмін секретною інформацією лежить на Адміністрації загальних служб (GSA). Вона забезпечує адміністративну та технологічну підтримку федеральним установам і управляє державною нерухомістю.

Згодом The Hill повідомило, що три чиновники Пентагону, звільнені на тлі розслідування витоку інформації, заявили, що вони «неймовірно розчаровані тим, як закінчилася їх служба в Міністерстві оборони».

Пентагон 15 квітня усунув з посади Дена Колдуелла, старшого радника міністра оборони, та Деріна Селніка, заступника начальника штабу міністерства, який також є радником міністра, заступника міністра Коліна Керролла усунули з посади 16 квітня.

У спільній заяві Дена Колдуелла, Коліна Керролла та Деріна Селніка стверджується, що неназвані співробітники Пентагону поширили про них неправдиву інформацію. «Усі троє з нас із честю служили нашій країні – двоє з нас брали участь у війнах в Іраку та Афганістані. І з огляду на наш досвід ми розуміємо важливість інформаційної безпеки і щодня працюємо над її захистом», – йдеться у заяві.

Тож колишній речник Пентагону Джонатан Елліот заявив, що міністр оборони США Піт Гегсет може не затриматися надовго на посаді, оскільки в його відомстві нині панує «повний хаос».

Водночас Дональд Трамп заявив, що він підтримує міністра оборони США Піта Хегсета після низки скандалів.