У Байдена розглядають сім країн для зустрічі з Путіним – ЗМІ

Адміністрація Байдена розглядає сім країн для зустрічі з Путіним

Серед варіантів розглядають також Словенію та Азербайджан

Запланована зустріч президентів США й Росії може відбутися в одній із країн Західної або Центральної Європи. Про це пише Politico із посиланням на колишніх високопоставлених чиновників американської адміністрації.

Поки президент Джо Байден і президент Росії Володимир Путін готуються до потенційної очної зустрічі, їхні помічники намагаються визначити найкраще місце для того. США хочуть організувати зустріч в країнах, які вважають «насправді нейтральними».

За повідомленнями ЗМІ, деякі європейські уряди пропонують свої міста як потенційні місця проведення. Вони включають тріо країн, які звикли проводити такі збори: Швейцарія, Фінляндія та Австрія. Ці троє вважаються, в широкому сенсі, «нейтральними» місцями: жоден з них не входить до військового альянсу НАТО, зростання якого Путін давно розглядав як загрозу для Росії та сфери її впливу.

Водночас, колишні американські чиновники та аналітики заявляють, що не слід виключати й інші столиці. Серед них – Рейк'явік (Ісландія), Прага (Чехія), Любляна (Словенія) та навіть Баку (Азербайджан).

Причому, найменш вірогідним варіантом вважається Гельсінкі (Фінляндія) – з огляду на зустріч у 2018 році Трампа з Путіним. Тоді американський президент публічно намагався догодити кремлівському лідеру й підтримав його заперечення, що Росія начебто не втручалася у вибори в США. Ця заява викликала широкий резонанс, і наступного дня Трамп був вимушений виправдовуватися перед пресою.

«Якщо метою адміністрації Байдена полягає в тому, щоби переконатись, що Росія розуміє фундаментальне несхвалення її поведінки з боку США, то організатори думатимуть над тим, як у контексті історії розглядатиметься кожний аспект, включно місцем проведення», – прокоментувала процес вибору колишня співробітниця Ради нацбезпеки Білого дому Джулія Фрілендер.

Президент США Джо Байден заявив, що хотів би провести запропонований ним саміт з президентом Росії Володимиром Путіним під час червневої поїздки в Європу.

Байден планує взяти участь у саміті G7 в Англії 11−13 червня, а потім полетіти до Брюсселя для зустрічі з лідерами Європейського Союзу і відвідати саміт НАТО 14 червня.