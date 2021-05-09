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    Адміністрація Байдена публікуватиме інформацію про візитерів Білого дому

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    Адміністрація Байдена публікуватиме інформацію про візитерів Білого дому - Адміністрація Байдена публікуватиме інформацію про візитерів Білого дому
    Адміністрація Байдена публікуватиме інформацію про візитерів Білого дому
    Фото з відкритих джерел

    Списки відвідувачів Білого дому публікували за президентства Барака Обами, однак цю практику скасували за Дональда Трампа

    Адміністрація американського президента Джо Байдена відновила політику прозорості й щомісячно публікуватиме інформацію про візитерів Білого дому. Про це повідомили на сайті Білого дому.

    Списки відвідувачів Білого дому публікували за президентства Барака Обами, однак цю практику скасували за Дональда Трампа.

    В першому звіті за 12 днів президентства Байдена (з 20 по 31 січня) сказано, що адміністрацію відвідали 400 осіб. Це значно менше, аніж до пандемії коронавірусу.

    Більшість зустрічей була віртуальна.

    В Білому домі повідомили, що відповідно до зняття карантинних обмежень через коронавірус – збільшуватиметься кількість відвідувачів президентської адміністрації.

    За Трампа через відмову публікувати списки гостей Білого дому, в президента були юридичні проблеми. Тому, у 2018 році, Білий дім почав щорічно публікувати списки гостей деяких федеральних відомств, а не Білого дому.

    Нагадаємо, під час останньої розмови з Путіним президент США запропонував йому зустрітися в третій країні, щоб обговорити нагальні питання у відносинах між Вашингтоном та Москвою. Місце та точний час зустрічі президентів США та РФ поки що не визначені, але у Вашингтоні очікують, що це відбудеться у червні.

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    Теги: США Джозеф Байден коронавірус
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