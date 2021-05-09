Адміністрація Байдена публікуватиме інформацію про візитерів Білого дому
Списки відвідувачів Білого дому публікували за президентства Барака Обами, однак цю практику скасували за Дональда Трампа
Адміністрація американського президента Джо Байдена відновила політику прозорості й щомісячно публікуватиме інформацію про візитерів Білого дому. Про це повідомили на сайті Білого дому.
Списки відвідувачів Білого дому публікували за президентства Барака Обами, однак цю практику скасували за Дональда Трампа.
В першому звіті за 12 днів президентства Байдена (з 20 по 31 січня) сказано, що адміністрацію відвідали 400 осіб. Це значно менше, аніж до пандемії коронавірусу.
Більшість зустрічей була віртуальна.
В Білому домі повідомили, що відповідно до зняття карантинних обмежень через коронавірус – збільшуватиметься кількість відвідувачів президентської адміністрації.
За Трампа через відмову публікувати списки гостей Білого дому, в президента були юридичні проблеми. Тому, у 2018 році, Білий дім почав щорічно публікувати списки гостей деяких федеральних відомств, а не Білого дому.
Нагадаємо, під час останньої розмови з Путіним президент США запропонував йому зустрітися в третій країні, щоб обговорити нагальні питання у відносинах між Вашингтоном та Москвою. Місце та точний час зустрічі президентів США та РФ поки що не визначені, але у Вашингтоні очікують, що це відбудеться у червні.
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