ДТП у Харкові: прокуратура проситиме арешт для 16-річного «мажора»

Винуватець аварії вже має умовний термін через попередні порушення закону

Запобіжний захід 16-річному водієві Infiniti, який скоїв смертельну ДТП у Харкові, суд обиратиме завтра. Прокуратура наполягатиме на його арешті, йшлося на брифінгу Нацполіції.

«Запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, на чому наполягатимуть і слідство, і прокуратура, – це питання суд вирішуватиме завтра», – сказав начальник відділу слідчого управління поліції в Харківській області Олександр Умніков.

Час початку судового засідання він не назвав. При цьому Умніков зазначив, що 16-річний водій перебуває під умовним терміном, на цей період він не мав права здійснювати ніяких правопорушень.

«Однак, незважаючи на це, людина йде на грубе порушення, яке призвело до такої жахливої аварії», – уточнив Умніков, додавши, що відносно молодої людини патрульною поліцією раніше був складений протокол про адміністративне правопорушення.

Наразі водій автомобіля Infiniti перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. На момент аварії він був тверезий, водійського посвідчення не мав, оскільки є неповнолітнім. Поліція каже, що є відповідний акт за результатами його огляду та перевірки на пристрої Drager. Автомобіль Infiniti зареєстрований на матір водія, сів за кермо незаконно – без прав. Батьки водія, за словами Умнікова, проживають у Харкові.

Тим часом донька загиблого 58-річного водія Chevrolet у моторошній ДТП у Харкові – Анастасія Носова – звернулася до небайдужих людей із проханням допомогти знайти хорошого адвоката та свідків.

Зазначимо, 16-річного водія Infiniti, який на великій швидкості виїхав на червоне світло та спричинив смертельну аварію у Харкові, затримали. Троє пасажирів Infiniti перебувають у реанімаційному відділенні лікарні.

Як відомо, увечері 26 жовтня в Харкові сталася смертельна аварія – водій Infiniti на великій швидкості протаранив Chevrolet. За даними ЗМІ, за кермом Infiniti перебував 16-річний Микола Михайлович Харківський 2005 року народження. Машину нещодавно йому купили батьки.

Відомо, що він неодноразово потрапляв у поле зору поліції. Так, у 2019 році у нього виник конфлікт з жінкою в супермаркеті. Він вистрілив у неї, після чого направив пістолет у бік її сина.