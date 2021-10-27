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    ЄС залишив Україну у «зеленому» списку ще на два тижні

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    &nbsp;Україна ще залишається в &laquo;зеленому&raquo; списку ЄС щодо подорожей - ЄС залишив Україну у «зеленому» списку ще на два тижні
     Україна ще залишається в «зеленому» списку ЄС щодо подорожей
    фото з відкритих джерел

    Список безпечних для ЄС країн переглядатиметься вже у листопаді

    Україна залишається у «зеленому» списку Євросоюзу ще на два тижні. Про це повідомив у Twitter брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

    «На цьому тижні немає вилучень із рекомендованого ЄС безпечного списку третіх країн щодо Covid-19. Лише чотири країни додано з Південної Америки та Африки. Це означає, що Україна має залишитися як мінімум ще два тижні», – написав журналіст, маючи на увазі «зелений список» країн щодо подорожей до ЄС.

    Нагадуємо, що в Україні понад 95% госпіталізованих з Covid-19 – не вакцинувалися від коронавірусу. Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете на сайті чи у додатку helsi.me у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

    Нині у переліку третіх країн, звідки ЄС рекомендує дозволити несуттєві поїздки, 16 країн, в тому числі Україна.

    Країни Європейського Союзу як правило дослухаються до рекомендації Ради ЄС та запроваджують обмеження на в’їзд для жителів країн, яких немає у списку, та на туристичні мандрівки для них.


    Раніше повідомлялося, що Євросоюз планує виключити Україну із «зеленої» зони. МЗС пояснив, що очікує наших туристів.

    26 жовтня ми повідомляли, що навіть у разі виключення нашої держави з «зеленого списку» ЄС, українці мають шанс й надалі подорожувати до країн Євросоюзу. Міністерство закордонних справ працює над тим, щоб кордони не закривалися для наших мандрівників.

    Відзначимо, що Данія запровадила нові правила в’їзду з України.

    Напередодні було оприлюднено нові правила в'їзду до США: що треба знати українцям. Нагадаємо, що США включили Україну в список країн «дуже високого ризику» підхопити Covid-19.

    Варто знати, що в Україні незабаром запустять тестові версії covid-сертифікатів у «Дії». Йдеться про документи, які засвідчують одужання від коронавірусу або результат негативного ПЛР-тесту.

    Також важливо знати, як отримати covid-сертифікат про перше щеплення: роз’яснення «Дії».

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    Теги: МЗС ЄС туризм документи українці Україна щеплення вакцинація мандрівка коронавірус
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    ЄС залишив Україну у «зеленому» списку ще на два тижні