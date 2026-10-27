Міністерство юстиції США втретє висунуло звинувачення колишньому директору ФБР

Американський лідер звільнив Комі у 2017 році, коли той проводив розслідування щодо можливої змови соратників Трампа з Росією у 2016 році

Міністерство юстиції США висунуло звинувачення колишньому директору ФБР Джеймсу Комі у витоку інформації про національну оборону та у змові з метою її розкриття. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Уряд стверджує, що колишній директор ФБР розголосив інформацію у 2016 році та вступив у змову з неназваною особою з метою передачі цієї інформації національному ЗМІ.

Патрік Фіцджеральд, адвокат Комі, заявив, що звинувачення пов’язані зі статтею в New York Times від 5 жовтня 2016 року, яку прокуратура вже розслідувала. Справу порушили за допомогою кримінальної процедури, відомої як «інформація». Це означає, що звинувачення не було затверджене великим журі. Хоча згодом прокурорам усе одно доведеться отримати таке затвердження, подання обвинувачення через «інформацію», ймовірно, було спробою швидко висунути кримінальні звинувачення проти Комі до завершення 10-річного строку давності.

«Через десять років після публікації статті уряд подав проти пана Комі «інформацію», яка не була затверджена суддею та не винесена великим журі. Вона нібито звинувачує пана Комі у злочинах, яких він не скоював», – зазначив Фіцджеральд.

У судових документах, оприлюднених у понеділок, адвокати Комі стверджували, що обвинувальний акт слід відхилити: строк давності вже минув, а справу двічі розслідували, і в обох випадках дійшли висновку, що звинувачення висувати не потрібно. Вони також наголосили, що згідно із законом у межах 10-річного терміну давності має бути висунуто саме обвинувальний акт.

Президент США Дональд Трамп звільнив Комі у 2017 році, коли той проводив розслідування щодо можливої змови соратників Трампа з Росією під час президентських виборів 2016 року. Відтоді колишній директор ФБР став відвертим критиком президента.

Минулого року Міністерство юстиції висунуло Комі звинувачення у брехні перед Конгресом, але звинувачення були зняті після того, як суддя встановив, що прокурор, який вів цю справу – соратник Білого дому, призначений спеціально для її ведення, – був призначений з порушенням закону.

Раніше цього року Міністерство юстиції висунуло звинувачення проти Комі у федеральному суді Північної Кароліни за публікацію фотографії з мушлями, складеними у вигляді цифр «8647» – що для деяких людей є скороченим способом сказати «позбутися Трампа». Експерти з питань права зазначають, що ця справа має слабкі підстави.