Трамп запропонував назвати один з океанів своїм ім'ям

Президент США заявив, що має плани на нові географічні назви, але річки Гудзон і Міссісіпі пообіцяв не чіпати

Президент США Дональд Трамп під час передвиборчого мітингу в штаті Теннессі 10 жовтня висловив ідею перейменувати Атлантичний або Тихий океан на свою честь. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Washington Post.

«Нам потрібна річка й океан. Тож я думав про Атлантичний або Тихий океан. Назвемо його Океаном Трампа або Океаном Америки. Щось на кшталт цього», – сказав американський президент.

Трамп також зазначив, що хотів би перейменувати один з океанів і велику річку до завершення свого президентського терміну у 2028 році. Водночас він запевнив, що не змінюватиме назви річок Гудзон і Міссісіпі.

Нагадаємо, у січні 2025 року Дональд Трамп розпорядився використовувати назву «Американська затока» замість «Мексиканська затока» у федеральних документах США.

У травні 2026 року політик опублікував мапу, на якій Ормузька протока отримала назву «Протока Трампа».

Пізніше Трамп підписав указ про перейменування озера Онтаріо на «Озеро Америка». Рішення передбачає використання нової назви у федеральних документах і картах США. Водночас Канада відмовилася визнавати перейменування, а представники корінного народу вендатів розкритикували його як посягання на їхню історичну спадщину.

Крім цього, Трамп неодноразово висловлював претензії на Гренландію, заявляючи, що контроль над островом необхідний Сполученим Штатам із міркувань національної безпеки. Американський президент також пропонував Канаді стати 51-м штатом США.