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Зеленський оцінив загрозу переговорів Трампа, Путіна та Сі без Києва

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Зеленський оцінив загрозу переговорів Трампа, Путіна та Сі без Києва
Зеленський попередив про небезпеку переговорів Трампа, Путіна та Сі
фото: Reuters

Президент України звернув увагу на небезпечну тенденцію у міжнародній політиці та пояснив, чого очікує від можливого саміту трьох лідерів

Президент України Володимир Зеленський прокоментував можливість проведення тристоронніх переговорів між президентом США Дональдом Трампом, лідером Китаю Сі Цзіньпіном та російським диктатором Володимиром Путіним без участі України. Глава держави наголосив, що Київ має бути залучений до консультацій, якщо під час зустрічі обговорюватимуть українське питання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв'ю Зеленського італійській газеті Corriere della Sera.

Під час розмови журналіст нагадав українському президенту про пропозицію Путіна організувати зустріч із Трампом та Сі Цзіньпіном без представників України. Він поцікавився, чи непокоїть Зеленського перспектива того, що лідери трьох держав можуть ухвалювати рішення про майбутнє України без її участі.

У відповідь Зеленський зазначив, що насамперед хотів би розуміти можливий порядок денний таких переговорів, аби уникнути несподіванок. Водночас президент звернув увагу на іншу проблему – поступове повернення Путіна до міжнародних контактів.

«Я хотів би зрозуміти, щоб уникнути подальших несподіванок. Питання не лише в тому, зустрінуться вони з нами чи без нас: на жаль, поступовий вихід Путіна з ізоляції вже почався. Це не буде першим кроком», – заявив глава держави.

Таким чином, Зеленський наголосив, що можливий саміт не стане початком виходу російського керівництва з міжнародної ізоляції, оскільки, за його оцінкою, цей процес уже триває.

Окремо президент висловив позицію стосовно участі України в обговоренні питань, які безпосередньо стосуються її майбутнього. За його словами, Київ очікує на консультації, якщо українська тематика стане частиною переговорів між Трампом, Путіним і Сі Цзіньпіном.

«Проте, якщо Україна буде на порядку денному, ми б хотіли, щоб з Україною проконсультувалися. Решту я коментувати не можу: я не знаю, що вони обговорюватимуть», – додав Зеленський.

Водночас глава держави утримався від оцінок можливих домовленостей між трьома лідерами. Він пояснив це відсутністю інформації про теми, які можуть обговорюватися під час потенційної зустрічі.

Нагадаємо, раніше державний секретар США Марко Рубіо підтвердив, що обговорювалася можлива зустріч російського диктатора Володимира Путіна, президента США Дональда Трампа та голови КНР Сі Цзіньпіна

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Теги: Володимир Зеленський переговори Україна росія Китай США

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