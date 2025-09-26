Головна Світ Політика
Ексдиректору ФБР висунуто звинувачення після тиску Трампа

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Ексдиректору ФБР висунуто звинувачення після тиску Трампа
Обвинувачення проти Джеймса Комі стали найяскравішим проявом того, що критики називають «кампанією помсти» Трампа
фото: EPA/UPG

Дональд Трамп протягом тривалого часу наполягав на притягненні колишнього директора ФБР Джеймса Комі до відповідальності через ворожнечу, яка триває з 2017 року 

Федеральне велике журі присяжних у Сполучених Штатах висунуло звинувачення колишньому директору ФБР Джеймсу Комі. Його звинувачують у перешкоджанні правосуддю та наданні неправдивих свідчень перед Юридичним комітетом Сенату у 2020 році. Ці звинувачення з'явилися лише за кілька днів до закінчення п'ятирічного терміну давності у справах такого типу. Інцидент стався невдовзі після того, як президент Дональд Трамп публічно закликав Міністерство юстиції «негайно» притягнути до відповідальності Комі та інших його політичних опонентів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ABC News.

Обвинувачення були висунуті після того, як федеральний прокурор Вірджинії Ерік Зіберт подав у відставку на тлі тиску з боку адміністрації. За даними джерел, Зіберт висловлював сумніви щодо порушення справ проти Комі та генеральної прокурорки штату Нью-Йорк Летиції Джеймс. На його місце Трамп одразу призначив Ліндсі Галліган – свою колишню адвокатку та помічницю у Білому домі, яка, як зазначається, не має жодного досвіду прокурорської роботи.

На початку цього тижня федеральні прокурори у Вірджинії повідомили Галліган, що не мають достатніх підстав для висунення обвинувачень проти Комі. Попри відсутність чітких доказів та серйозні етичні ризики, Галліган все ж домоглася рішення про обвинувачення від великого журі присяжних.

Дональд Трамп протягом тривалого часу наполягає на притягненні Комі до відповідальності. Президент звинувачує ексдиректора ФБР у ініціюванні розслідування зв'язків його передвиборчої кампанії з Росією у 2016 році, яке він назвав «полюванням на відьом». Трамп звільнив Комі з посади директора ФБР у 2017 році, коли розслідування бюро ще тривало, після чого був призначений спеціальний прокурор Роберт Мюллер. Відтоді між Трампом і Комі триває публічна ворожнеча.

Цього року президент заявляв, що допис Комі в Instagram, де були зображені мушлі на пляжі, викладені у формі цифр «8647», був насправді закликом до його вбивства. (У сфері готельного бізнесу «86» може означати необхідність відмовити клієнту в обслуговуванні або вилучити пункт з меню).

Обвинувачення проти Джеймса Комі стали найяскравішим проявом того, що критики називають «кампанією помсти» Трампа, який використовує повноваження федерального уряду для зведення рахунків із тими, кого вважає своїми ворогами.

Справу Комі паралельно розслідують у Західному окрузі Вірджинії та у Східному окрузі Пенсильванії. За даними джерел, поштовхом до поновлення уваги до справи стало виявлення нинішнім директором ФБР Кашем Пателем у штаб-квартирі відомства секретних документів, які стосувалися розслідування російського впливу.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що не проти арешту колишніх керівників ФБР Джеймса Комі та ЦРУ Джона Бреннана. Їх підозрюють у поширенні неправдивої інформації про втручання Росії у вибори 2016 року.

Трамп назвав Комі та Бреннана «поганими» і «дуже-дуже хворими людьми», а фальсифікацію результатів виборів 2016 року – «злочином століття».

«Вони погані люди, і вони дуже, дуже хворі люди, навіть гірше, ніж просто погані. Вони хворі», – сказав Трамп. При цьому, він не зміг з упевненістю сказати, чи будуть вони затримані.

Раніше Центральне розвідувальне управління підтвердило попередні висновки про те, що Російська Федерація втручалася у вибори в США 2016 року, щоб допомогти на той час кандидату від республіканців Дональду Трампу перемогти демократичну суперницю Гілларі Клінтон. Водночас американська розвідка розкритикувала низку «процесуальних недоліків» у попередній оцінці. 

У новому огляді «не ставиться під сумнів якість і надійність» суворо засекреченого попереднього звіту ЦРУ, але ставиться під сумнів високий рівень достовірності, який ЦРУ і Федеральне бюро розслідувань надали цьому висновку.  Згідно з новим оглядом, ЦРУ вважає, що попередній оцінці слід було б надати рівень «помірної достовірності».

До слова, Комітет з розвідки Сенату США значною мірою схвалив висновки американської розвідки про те, що Росія прагнула вплинути на вибори в США у 2016 році, здійснюючи хакерські атаки та кампанію впливу. У квітні 2019 року спецпрокурор США Роберт Мюллер опублікував доповідь про втручання Росії в президентські вибори 2016 року, на яких переміг Дональд Трамп. У ньому говориться, що Москва дійсно втручалася в американський виборчий процес, проте існували підозри про зв'язок російської сторони і Трампа підтвердити не вдалося.

