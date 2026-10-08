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Зеленський анонсував «дорослі відповіді» Росії на удари по Україні

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Зеленський анонсував «дорослі відповіді» Росії на удари по Україні
Президент окремо згадав нещодавній терористичний удар по Прилуках
фото: ДСНС

Президент заявив, що Україна вже відповіла на атаки по датацентрах, але деталей операцій не розкрив

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готує нові відповіді на російські удари по українських містах та інфраструктурі. За його словами, Київ уже відповів на атаки РФ по датацентрах, однак деталі цих операцій поки не розголошуються. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву українського лідера під час спілкування з журналістами. 

Зеленський зазначив, що Україна відповідає на російські удари дзеркально. Водночас президент наголосив, що не може розкривати всі деталі проведених операцій.

«Датацентри, ви всі знаєте, вони били і б’ють по наших датацентрах. Ми відповіли їм. Всі деталі не можу сказати», – заявив глава держави.

Водночас Зеленський дав зрозуміти, що йдеться не лише про вже проведені операції. За його словами, російська сторона найближчим часом може побачити нові українські відповіді.

«А ось дорослі окремі відповіді скоро отримаєте. Без деталей», – сказав президент. Він також наголосив, що Україна не має наміру відповідати на російські атаки по цивільному населенню ударами по дітях.

«Україна безумовно, безумовно не відповідає дітям. Не відповідає. І ніколи цього не буде робити», – наголосив Зеленський.

Президент окремо згадав нещодавній російський удар по Прилуках. За його словами, внаслідок атаки загинули 29 людей, серед них п’ятеро дітей. Ще 54 людини були поранені, зокрема семеро дітей.

Зеленський також повідомив про сьогоднішню атаку на Краматорськ, де, за його словами, загинули десятки людей.

Після ударів глава держави провів розмову з керівником Служби безпеки України Олександром Покладом. За словами Зеленського, під час розмови обговорювали подальші дії української сторони у відповідь на російські атаки.

Президент не уточнив, про які саме операції йдеться, де вони можуть відбутися та коли Україна може завдати нових ударів.

Водночас раніше Зеленський неодноразово заявляв, що Україна використовує далекобійні можливості для ураження російських об’єктів, які забезпечують війну. Зокрема, йдеться про підприємства оборонно-промислового комплексу, паливну інфраструктуру та військові об’єкти Росії.

Варто нагадати, що в Омську спалахнула пожежа на території найбільшого нафтопереробного заводу Росії.

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Теги: переговори Володимир Зеленський перемир'я війна США Україна росія

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