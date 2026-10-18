Віцепрезидент США розповів, що думає про Путіна

Венс: Я думаю, в глибині душі він людина, яка дбає про інтереси Росії – так, як він їх бачить

Віцепрезидент США Джей Ді Венс про Путіна: «Він зважений, обережний та поважає Трампа»

Віцепрезидент США Джей Ді Венс поділився враженнями від телефонних розмов із президентом РФ Володимиром Путіним, зазначивши, що реальний образ очільника Кремля відрізняється від того, який формують американські медіа. Про це пише «Главком».

За словами Венса, він ніколи не зустрічався з Путіним особисто, однак спілкувався з ним по телефону і відзначив, що той поводився спокійніше, ніж можна було очікувати.

«Американські ЗМІ створили про нього стереотип. Він дуже зважений і обережний у своїх словах. Я думаю, в глибині душі він людина, яка дбає про інтереси Росії – так, як він їх бачить. Одна з причин, чому він поважає президента (Трампа), полягає в тому, що він визнає: президент дбає про інтереси американського народу», – заявив Венс.

Раніше повідомлялося, що американський сенатор-демократ Річард Блюменталь, який разом із республіканцем Ліндсі Гремом виступив співавтором законопроєкту про жорсткі санкції проти Росії, різко розкритикував президента США Дональда Трампа після замороження обмежень.

«Дональд Трамп знову підтверджує, що він на боці кровожерливого головоріза та тих, хто підтримує російську воєнну машину, і виступає проти більшості американців, їхніх представників в обох палатах Конгресу та наших європейських союзників», – написав Блюменталь.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп ухвалив рішення не застосовувати санкційні обмеження проти Росії, передбачені так званим законом Грема. Президент України Володимир Зеленський розкритикував цей крок, назвавши послаблення американського тиску на Москву «санкційним блекаутом». За його словами, відмова від посилення обмежень на тлі масштабних російських ударів по українській енергетиці лише заохочує Кремль продовжувати війну.