Головна Світ Політика
search button user button menu button

Віцепрезидент США розповів, що думає про Путіна

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Віцепрезидент США розповів, що думає про Путіна
Венс: Я думаю, в глибині душі він людина, яка дбає про інтереси Росії – так, як він їх бачить
фото: AP

Віцепрезидент США Джей Ді Венс про Путіна: «Він зважений, обережний та поважає Трампа»

Віцепрезидент США Джей Ді Венс поділився враженнями від телефонних розмов із президентом РФ Володимиром Путіним, зазначивши, що реальний образ очільника Кремля відрізняється від того, який формують американські медіа. Про це пише «Главком».

За словами Венса, він ніколи не зустрічався з Путіним особисто, однак спілкувався з ним по телефону і відзначив, що той поводився спокійніше, ніж можна було очікувати.

«Американські ЗМІ створили про нього стереотип. Він дуже зважений і обережний у своїх словах. Я думаю, в глибині душі він людина, яка дбає про інтереси Росії – так, як він їх бачить. Одна з причин, чому він поважає президента (Трампа), полягає в тому, що він визнає: президент дбає про інтереси американського народу», – заявив Венс.

Раніше повідомлялося, що американський сенатор-демократ Річард Блюменталь, який разом із республіканцем Ліндсі Гремом виступив співавтором законопроєкту про жорсткі санкції проти Росії, різко розкритикував президента США Дональда Трампа після замороження обмежень. 

«Дональд Трамп знову підтверджує, що він на боці кровожерливого головоріза та тих, хто підтримує російську воєнну машину, і виступає проти більшості американців, їхніх представників в обох палатах Конгресу та наших європейських союзників», – написав Блюменталь.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп ухвалив рішення не застосовувати санкційні обмеження проти Росії, передбачені так званим законом Грема. Президент України Володимир Зеленський розкритикував цей крок, назвавши послаблення американського тиску на Москву «санкційним блекаутом». За його словами, відмова від посилення обмежень на тлі масштабних російських ударів по українській енергетиці лише заохочує Кремль продовжувати війну.

Теги: Джей Ді Венс путін росія США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

США споживають близько 3,8 млн барелів дизельного пального на добу
Угода Трампа з Путіним не спрацювала? Дизель у США знову дорожчає
15 жовтня, 05:30
На концерті Макса Коржа замайоріли прапори різних країн, зокрема й України
Макс Корж закликав зупинити війну в Україні під час концерту за кордоном (відео)
12 жовтня, 18:49
Пєсков, зазначив, що ЄС начебто «одержимий своєю мілітаризацією»
«Росія насторожі». Кремль відреагував на випробування Францією ядерної ракети
7 жовтня, 15:58
Олена Кравець показалася із книгою російського видавництва
Олена Кравець потрапила у скандал через книгу російського видавництва: реакція зірки
5 жовтня, 12:14
Після падіння літака на місці спалахнула пожежа
У Росії розбився Ту-95МС – носій крилатих ракет для ударів по Україні
29 вересня, 15:38
Заклики американських законодавців пролунали після нової серії російських ударів по Україні
Після масованих атак на Київ Конгрес США закликав Трампа запровадити «пекельні санкції» проти Росії
29 вересня, 12:18
Пошкодження відчувають не лише користувачі домашнього інтернету
Росія націлилася на інтернет в Україні: що відомо
26 вересня, 00:58
Зеленський дав коротку відповідь росіянам щодо можливого візиту до Москви
«На ракеті!». Зеленський відповів російським журналістам, як дістанеться Москви (відео)
24 вересня, 08:34
Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі на 81-й сесії Генеральної Асамблеї ООН
Міністр закордонних справ Ірану та спецпредставник Трампа обговорили Ормузьку протоку
23 вересня, 03:29

Політика

«Цей дизель усе одно продали б»: Рубіо відповів на критику щодо зупинку санкцій проти РФ
«Цей дизель усе одно продали б»: Рубіо відповів на критику щодо зупинку санкцій проти РФ
Рубіо заперечив втручання Білого дому в роботу Starlink та пояснив ситуацію зі Starshield
Рубіо заперечив втручання Білого дому в роботу Starlink та пояснив ситуацію зі Starshield
Віцепрезидент США розповів, що думає про Путіна
Віцепрезидент США розповів, що думає про Путіна
США пропонують Європі повернутися до закупівлі російського газу – NYT
США пропонують Європі повернутися до закупівлі російського газу – NYT
Конфлікт Трампа й Зеленського загрожує важливій підтримці України напередодні зими – Reuters
Конфлікт Трампа й Зеленського загрожує важливій підтримці України напередодні зими – Reuters
AP: Конгрес США вибухнув обуренням через скасування Трампом санкцій проти Росії
AP: Конгрес США вибухнув обуренням через скасування Трампом санкцій проти Росії

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
375K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 жовтня: ситуація на фронті
274K
На Волині стартував сезон збору найдорожчої у світі спеції
156K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 жовтня 2026
102K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
95K
Співачка Ірина Федишин втратила доньку
80K
Від Брежнєва – до Зеленського. Інтерв’ю з сільською головою, яка встановила рекорд на посаді

Новини

В Україні до 21°, в деяких областях дощитиме: погода на 17 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
Окупанти атакували Луцьк і Ковель: горять близько 10 вантажівок
16 жовтня, 16:49
В Україні створено перший повітряний дрон для евакуації поранених: що відомо про StarGate
16 жовтня, 14:56
Росія атакувала енергооб'єкт ДТЕК на Одещині
16 жовтня, 11:32
Податок на посилки може зачепити допомогу українцям із-за кордону: які існують ризики
15 жовтня, 16:30
Дизельна угода Трампа з Путіним обернулася новими проблемами для республіканців
15 жовтня, 14:10

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua