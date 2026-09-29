Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп запросив Путіна на G20: Британія оголосила своє рішення

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Трамп запросив Путіна на G20: Британія оголосила своє рішення
Саміт G20, на який Трамп запросив Путіна, має відбутися в Маямі
фото з відкритих джерел

Лондон не планує відновлювати прямі контакти з російськими посадовцями після запрошення Кремля на саміт G20

Президент США Дональд Трамп запросив Володимира Путіна на саміт G20, однак Велика Британія не планує змінювати власну політику щодо контактів із російським керівництвом. Лондон і надалі утримуватиметься від прямих контактів із російськими посадовцями на рівні глави британського МЗС. Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Ед Мілібенд в інтерв’ю Politico, пише «Главком».

За словами британського міністра, США самостійно визначають, кого запрошувати на міжнародні зустрічі, тому Лондон не став ставити під сумнів рішення Вашингтона щодо участі Путіна у саміті.

Водночас Мілібенд наголосив, що Велика Британія не збирається наслідувати цей крок. За його словами, британський уряд дотримується політики відсутності прямих контактів із російськими представниками на його рівні від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

«Ми дотримуємося давньої політики уникати прямих контактів із росіянами на моєму рівні від початку вторгнення в Україну. Ми не змінюємо цю політику», – заявив Мілібенд.

Він також зазначив, що така позиція є одним із проявів солідарності Великої Британії з Україною. Водночас міністр не став критикувати Вашингтон за запрошення Путіна на G20.

Британський уряд і надалі заявляє про необхідність тиску на Росію. Під час зустрічі прем’єр-міністра Великої Британії Енді Бернема з президентом України Володимиром Зеленським сторони наголосили на необхідності продовжувати санкційний тиск на Москву, щоб спонукати Путіна до змістовних переговорів.

Сам Бернем після зустрічі з Трампом також заявляв про необхідність забезпечення тривалого миру в Україні. Водночас британський прем’єр підтвердив підтримку України з боку Лондона.

Саміт G20, на який Трамп запросив Путіна, має відбутися в Маямі. Наступного року головування у G20 перейде до Великої Британії, а саміт 2027 року Лондон планує провести в Манчестері.

Читайте також:

Теги: США війна путін Дональд Трамп Велика Британія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зупинка двох підприємств може скоротити обсяги переробки нафти та виробництва пального в Росії
Генштаб повідомив про зупинку двох важливих нафтопереробних заводів РФ
4 вересня, 13:58
Удар по Запоріжжю, вибухи в окупованих Криму та Маріуполі: головне за ніч 7 вересня
Удар по Запоріжжю, вибухи в окупованих Криму та Маріуполі: головне за ніч 7 вересня
7 вересня, 05:31
Нові погрози пролунали на тлі активізації мирних переговорів та результативних ударів Сил оборони України
Держдума РФ пригрозила Україні новим ударом «Орєшніком» і назвала умову
11 вересня, 16:41
Президент також наголосив на важливості ухвалення та підтримки санкційного законопроєкту Грема
Зеленський закликав США вдарити по Росії «пекельними санкціями»
11 вересня, 20:57
Фейковий російський солдат біля нібито захопленого селища Білий Колодязь у Харківській області
Російські військові використовують штучний інтелект для фальсифікації «успіхів» на фронті – ISW
17 вересня, 02:57
Пожежа на Куйбишевському нафтопереробному заводі після атаки безпілотників
Сили оборони уразили два великі російські НПЗ – Генштаб
22 вересня, 11:03
Наслідки російської атаки на Київ
Зеленський після ударів по Києву зробив заяву про санкційний тиск на РФ
23 вересня, 15:12
Санду: Усі ці атаки свідчать про те, що Росія свідомо цілить у людей
Президентка Молдови засудила російський удар по Академії наук у Києві
Сьогодні, 00:35
Папа Лев XIV застеріг Європу від ставки на переозброєння
Папа Лев XIV закликав до поступок заради завершення війни в Україні
Вчора, 19:25

Політика

Росія випробувала новий маршрут для військових кораблів: чим це загрожує
Росія випробувала новий маршрут для військових кораблів: чим це загрожує
Трамп запросив Путіна на G20: Британія оголосила своє рішення
Трамп запросив Путіна на G20: Британія оголосила своє рішення
Рубіо заявив про іноземний слід в інциденті біля бази США у Британії
Рубіо заявив про іноземний слід в інциденті біля бази США у Британії
Макрон відреагував на удар РФ по Національній академії наук України
Макрон відреагував на удар РФ по Національній академії наук України
Трамп спростував заяву посла США в Китаї про можливий продаж американської зброї Пекіну
Трамп спростував заяву посла США в Китаї про можливий продаж американської зброї Пекіну
Європейський Союз закликав захистити Міжнародний кримінальний суд від санкцій США
Європейський Союз закликав захистити Міжнародний кримінальний суд від санкцій США

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
372K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 вересня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 вересня 2026
68K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
59K
Прем’єра Угорщини позбавлено недоторканності через підозру у крадіжці телефону
55K
Кремль відповів на нову пропозицію Зеленського стосовно мирних переговорів
53K
Кремль запропонував Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки»

Новини

В Україні до 23°, без опадів, місцями туман: погода на 29 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 19°, місцями дощитиме, туман: погода на 25 вересня 2026 року
25 вересня, 05:59
В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
24 вересня, 05:59
Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
23 вересня, 17:08
В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
23 вересня, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
22 вересня, 17:47

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua