Трамп запросив Путіна на G20: Британія оголосила своє рішення

Саміт G20, на який Трамп запросив Путіна, має відбутися в Маямі

Лондон не планує відновлювати прямі контакти з російськими посадовцями після запрошення Кремля на саміт G20

Президент США Дональд Трамп запросив Володимира Путіна на саміт G20, однак Велика Британія не планує змінювати власну політику щодо контактів із російським керівництвом. Лондон і надалі утримуватиметься від прямих контактів із російськими посадовцями на рівні глави британського МЗС. Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Ед Мілібенд в інтерв’ю Politico, пише «Главком».

За словами британського міністра, США самостійно визначають, кого запрошувати на міжнародні зустрічі, тому Лондон не став ставити під сумнів рішення Вашингтона щодо участі Путіна у саміті.

Водночас Мілібенд наголосив, що Велика Британія не збирається наслідувати цей крок. За його словами, британський уряд дотримується політики відсутності прямих контактів із російськими представниками на його рівні від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

«Ми дотримуємося давньої політики уникати прямих контактів із росіянами на моєму рівні від початку вторгнення в Україну. Ми не змінюємо цю політику», – заявив Мілібенд.

Він також зазначив, що така позиція є одним із проявів солідарності Великої Британії з Україною. Водночас міністр не став критикувати Вашингтон за запрошення Путіна на G20.

Британський уряд і надалі заявляє про необхідність тиску на Росію. Під час зустрічі прем’єр-міністра Великої Британії Енді Бернема з президентом України Володимиром Зеленським сторони наголосили на необхідності продовжувати санкційний тиск на Москву, щоб спонукати Путіна до змістовних переговорів.

Сам Бернем після зустрічі з Трампом також заявляв про необхідність забезпечення тривалого миру в Україні. Водночас британський прем’єр підтвердив підтримку України з боку Лондона.

Саміт G20, на який Трамп запросив Путіна, має відбутися в Маямі. Наступного року головування у G20 перейде до Великої Британії, а саміт 2027 року Лондон планує провести в Манчестері.