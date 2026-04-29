Ексглава ФБР отримав обвинувачення в погрозі життю Трампа через фото з мушлями

Комі відреагував на звинувачення: Я все ще невинний. Я все ще не боюся

Колишньому директору ФБР Джеймсу Комі висунуто звинувачення через фото мушель, яка, за словами чиновників, містила погрозу на адресу президента США Дональда Трампа. Це вже друга спроба адміністрації притягнути до відповідальності одного з найбільших політичних опонентів президента. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Згідно з судовими документами, звинувачення, затверджені великим журі Східного округу Північної Кароліни, включають погрозу на адресу президента та поширення погрози в міжштатній торгівлі.

У дописі Джеймса Комі в Instagram були зображені мушлі, з яких складено цифри «8647». Цифра 86 часто може означати позбавлення від чогось або викидання чогось, тоді як 47 відповідає поточному терміну повноважень Трампа як 47-го президента. Республіканці стверджували, що це була погроза на адресу Трампа, тоді як Комі заявив, що «не усвідомлював, що деякі люди асоціюють ці цифри з насильством» фото: James Comey/Instagram

Комі відреагував на звинувачення: «Я все ще невинний. Я все ще не боюся. І я все ще вірю в незалежну федеральну судову систему, тож почнімо».

«Нова справа є свідченням пожвавлення зусиль, спрямованих на задоволення вимог Трампа щодо розслідування його власних ворогів, зокрема Комі, якого він вважає ключовим лідером у спробах «використати» систему правосуддя проти нього. Це також сталося менш ніж через місяць після того, як президент звільнив генерального прокурора Пем Бонді. Протягом кількох тижнів Трамп скаржився, що Бонді недостатньо агресивно виконувала його програму», – пише CNN.

Обвинувальний акт, винесений 28 квітня, стосується фотографії, яку Комі опублікував у соціальних мережах у травні минулого року, на якій зображені мушлі на пляжі, що утворюють цифри «8647». У підписі він написав: «Класна формація з мушель під час моєї прогулянки по пляжу».

Майже одразу після публікації республіканці та урядовці розгорнули шквал критики на адресу Комі, заявивши, що це є погрозою смерті. У сленговому вжитку число 86 може означати позбавлення від чогось або викидання чогось. Трамп наразі є 47-м президентом.

Допис Комі видалив того ж дня.

Тодішня міністр внутрішньої безпеки Крісті Ноем оголосила, що Секретна служба проведе розслідування щодо Комі у зв’язку з тим, що, за її словами, він закликав до «вбивства» Трампа.

Нагадаємо, у вересні 2025 року федеральне велике журі присяжних у Сполучених Штатах висунуло звинувачення колишньому директору ФБР Джеймсу Комі. Його звинувачують у перешкоджанні правосуддю та наданні неправдивих свідчень перед Юридичним комітетом Сенату у 2020 році. Ці звинувачення з'явилися лише за кілька днів до закінчення п'ятирічного терміну давності у справах такого типу.