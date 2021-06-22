Медведєв і Шойгу стали героями карикатури перед виборами в Росії (фото)

Медведєва не внесли до переліку «Единой России» на виборах до Держдуми

Медведєва не внесли до переліку «Единой России» на виборах до Держдуми

Медведєва не внесли до переліку «Единой России» на виборах до Держдуми

На виборах у 2011-му і 2016-му кандидатів від російської партії влади очолював Дмитро Медведєв

Список провладної партії «Єдина Росія» на виборах до Державної думи очолив не Дмитро Медведєв, а міністр оборони Сергій Шойгу. Відомий художник Сергій Йолкін вирішив тонко й іронічно показати поразку Медведєва. Відповідну карикатуру опублікував Telegram-канал DW Главное.

Першу п’ятірку списку «Єдиної Росії» було оголошено 19 червня на з’їзді партії. Його очолили міністр оборони РФ Сергій Шойгу, глава МЗС Росії Сергій Лавров і головлікар лікарні в Комунарці, що спеціалізується на лікуванні хворих Covid-19, Денис Проценко. Четверту і п’яту позиції займають співголова «Загальноросійського народного фронту» Олена Шмельова й дитячий омбудсмен Анна Кузнецова.

Фото: Сергій Йолкін

Варто відзначити, що на виборах у 2011-му і 2016-му кандидатів від російської партії влади очолював Дмитро Медведєв.

Надихнувшись результатами з’їзду, Йолкін зобразив Шойгу на ведмеді з табличкою «Номер 1» в руці, а Дмитра Медведєва поруч з істеричною качкою. У такий спосіб автор натякнув на горезвісну «качечку Медведєва», яка стала мемом після відомого розслідування Фонду боротьби з корупцією.

У фільмі-розслідуванні йшлося про секретну дачу Медведєва, де був помічений ставок із будиночком для качки. Відтоді «качечка Медведєва» стала символом путінського режиму й надмірних витрат представників влади.

Крім того, гумових качок жовтого кольору можна було побачити на протестних мітингах опозиції.

Нагадаємо, до десятки найвидатніших людей в історії росіяни найчастіше вносять Йосипа Сталіна (39%) та Володимира Леніна (30%).

Тим часом, в Україні 70% громадян звинувачують Росію в ескалації. Український інститут майбутнього провів соціологічне дослідження щодо ставлення українського суспільства до ескалації конфлікту на Донбасі.