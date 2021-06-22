Медведєв і Шойгу стали героями карикатури перед виборами в Росії (фото)
На виборах у 2011-му і 2016-му кандидатів від російської партії влади очолював Дмитро Медведєв
Список провладної партії «Єдина Росія» на виборах до Державної думи очолив не Дмитро Медведєв, а міністр оборони Сергій Шойгу. Відомий художник Сергій Йолкін вирішив тонко й іронічно показати поразку Медведєва. Відповідну карикатуру опублікував Telegram-канал DW Главное.
Першу п’ятірку списку «Єдиної Росії» було оголошено 19 червня на з’їзді партії. Його очолили міністр оборони РФ Сергій Шойгу, глава МЗС Росії Сергій Лавров і головлікар лікарні в Комунарці, що спеціалізується на лікуванні хворих Covid-19, Денис Проценко. Четверту і п’яту позиції займають співголова «Загальноросійського народного фронту» Олена Шмельова й дитячий омбудсмен Анна Кузнецова.
Варто відзначити, що на виборах у 2011-му і 2016-му кандидатів від російської партії влади очолював Дмитро Медведєв.
Надихнувшись результатами з’їзду, Йолкін зобразив Шойгу на ведмеді з табличкою «Номер 1» в руці, а Дмитра Медведєва поруч з істеричною качкою. У такий спосіб автор натякнув на горезвісну «качечку Медведєва», яка стала мемом після відомого розслідування Фонду боротьби з корупцією.
У фільмі-розслідуванні йшлося про секретну дачу Медведєва, де був помічений ставок із будиночком для качки. Відтоді «качечка Медведєва» стала символом путінського режиму й надмірних витрат представників влади.
Крім того, гумових качок жовтого кольору можна було побачити на протестних мітингах опозиції.
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