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    Медведєв і Шойгу стали героями карикатури перед виборами в Росії (фото)

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    Медведєва не внесли до переліку &laquo;Единой России&raquo; на виборах до Держдуми - Медведєв і Шойгу стали героями карикатури перед виборами в Росії (фото)
    Медведєва не внесли до переліку «Единой России» на виборах до Держдуми
    Фото: «Главком»

    На виборах у 2011-му і 2016-му кандидатів від російської партії влади очолював Дмитро Медведєв

    Список провладної партії «Єдина Росія» на виборах до Державної думи очолив не Дмитро Медведєв, а міністр оборони Сергій Шойгу. Відомий художник Сергій Йолкін вирішив тонко й іронічно показати поразку Медведєва. Відповідну карикатуру опублікував Telegram-канал DW Главное.

    Першу п’ятірку списку «Єдиної Росії» було оголошено 19 червня на з’їзді партії. Його очолили міністр оборони РФ Сергій Шойгу, глава МЗС Росії Сергій Лавров і головлікар лікарні в Комунарці, що спеціалізується на лікуванні хворих Covid-19, Денис Проценко. Четверту і п’яту позиції займають співголова «Загальноросійського народного фронту» Олена Шмельова й дитячий омбудсмен Анна Кузнецова.

    Фото: Сергій Йолкін

    Фото: Сергій Йолкін

    Варто відзначити, що на виборах у 2011-му і 2016-му кандидатів від російської партії влади очолював Дмитро Медведєв.

    Надихнувшись результатами з’їзду, Йолкін зобразив Шойгу на ведмеді з табличкою «Номер 1» в руці, а Дмитра Медведєва поруч з істеричною качкою. У такий спосіб автор натякнув на горезвісну «качечку Медведєва», яка стала мемом після відомого розслідування Фонду боротьби з корупцією.

    У фільмі-розслідуванні йшлося про секретну дачу Медведєва, де був помічений ставок із будиночком для качки. Відтоді «качечка Медведєва» стала символом путінського режиму й надмірних витрат представників влади.

    Крім того, гумових качок жовтого кольору можна було побачити на протестних мітингах опозиції.

    Нагадаємо, до десятки найвидатніших людей в історії росіяни найчастіше вносять Йосипа Сталіна (39%) та Володимира Леніна (30%).

    Тим часом, в Україні 70% громадян звинувачують Росію в ескалації. Український інститут майбутнього провів соціологічне дослідження щодо ставлення українського суспільства до ескалації конфлікту на Донбасі.

    Теги: Росія міністр Дмитро Медведєв партії Сергій Шойгу розслідування
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    Медведєв і Шойгу стали героями карикатури перед виборами в Росії (фото)