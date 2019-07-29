Московська поліція затримала активістів біля лікарні, куди госпіталізували Навального



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Затримано щонайменше 10 осіб Скріншот з відео

Автозак кружляє біля лікарні, в нього підсаджують нових затриманих

Біля московської лікарні, куди раніше госпіталізували російського опозиціонера Олексія Навального, поліція затримала активістів, які приїхали підтримати політика.

Як повідомляє «Дождь», затримано щонайменше 10 осіб, серед яких і співробітник телеканалу.

О том, как происходило задержание журналистов у больницы с Навальным: https://t.co/1KYSlJQCGV (всего было человек 20 от силы, все тихо разговаривали, никаких лозунгом не было. ОМОН смел всех мгновенно, без единого предупреждение) — Ann (@IfSoAnn) 28 липня 2019 р.

За словами кореспондента телеканалу, «автозак кружляє біля лікарні, в нього підсаджують нових затриманих».

Задержан корреспондент «Дождя» Даниил Сотников у больницы, в которой госпитализирован Навальный. ОМОН жестко разогнал собравшихся pic.twitter.com/YtUNmcErs9 — Ann (@IfSoAnn) 28 липня 2019 р.

Раніше повідомлялося, що Навального, заарештованого 27 липня на 30 діб, госпіталізували через гостру алергічну реакцію.

Натомість лікарі Навального не виключають «токсичне ушкодження шкіри і слизових» політика «невідомою хімічною речовиною»

Нагадаємо, 27 липня близько десятка опозиційних і незалежних політиків, яких Московська міська виборча комісія не допустила до виборів у міську думу, збиралися провести масову зустріч з виборцями.

Зробити це їм не вдалося: поліція спочатку затримала політиків, а потім почала жорстко затримувати всіх, хто прийшов на акцію.

Раніше повідомлялося, що затримано більше тисячі осіб. Кількість затриманих у Москві стала рекордною за останні сім років.

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International звернулася до влади Росії з вимогою звільнити всіх затриманих на протестних акціях у Москві.