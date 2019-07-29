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    У світі

    Московська поліція затримала активістів біля лікарні, куди госпіталізували Навального

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    Затримано щонайменше 10 осіб - Московська поліція затримала активістів біля лікарні, куди госпіталізували Навального
    Затримано щонайменше 10 осіб
    Скріншот з відео

    Автозак кружляє біля лікарні, в нього підсаджують нових затриманих

    Біля московської лікарні, куди раніше госпіталізували російського опозиціонера Олексія Навального, поліція затримала активістів, які приїхали підтримати політика.

    Як повідомляє «Дождь», затримано щонайменше 10 осіб, серед яких і співробітник телеканалу. 

    За словами кореспондента телеканалу, «автозак кружляє біля лікарні, в нього підсаджують нових затриманих».

    Раніше повідомлялося, що Навального, заарештованого 27 липня на 30 діб, госпіталізували через гостру алергічну реакцію.

    Натомість лікарі Навального не виключають «токсичне ушкодження шкіри і слизових» політика «невідомою хімічною речовиною»

    Нагадаємо, 27 липня близько десятка опозиційних і незалежних політиків, яких Московська міська виборча комісія не допустила до виборів у міську думу, збиралися провести масову зустріч з виборцями.

    Зробити це їм не вдалося: поліція спочатку затримала політиків, а потім почала жорстко затримувати всіх, хто прийшов на акцію.

    Раніше повідомлялося, що затримано більше тисячі осіб. Кількість затриманих у Москві стала рекордною за останні сім років.

    Міжнародна правозахисна організація Amnesty International звернулася до влади Росії з вимогою звільнити всіх затриманих на протестних акціях у Москві.

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