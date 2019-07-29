Медики: Навального могли отруїти хімічною речовиною



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Напередодні Олексія Навального, заарештованого на 30 діб, госпіталізували через гостру алергічну реакцію

Виявлені у Навального симптоми «відповідають гострому токсичному кератокон'юнктивіту»

Лікарі російського опозиціонера Олексія Навального не виключають «токсичне ушкодження шкіри і слизових» політика «невідомою хімічною речовиною».

Про це лікар Анастасія Васильєва написала в Facebook.

За її словами, медиків практично відразу випровадили з палати, пославшись на те, що Навальний знаходиться під арештом. Лікарям довелося оглядати політика, а також збирати скарги і анамнез «через двері», підкреслила Васильєва, розцінивши це як «справжній абсурд».

Головний лікар медзакладу Ольга Шарапова в телефонній розмові заявила, що консультації сторонніх медиків заборонені, додала Васильєва. При цьому виявлені у Навального симптоми «відповідають гострому токсичному кератокон'юнктивіту», при якому «допомога повинна бути надана негайно», зазначила лікар політика.

Раніше повідомлялося, що Навального, заарештованого на 30 діб, госпіталізували через гостру алергічну реакцію.

Як повідомлялось, 27 липня близько десятка опозиційних і незалежних політиків, яких Московська міська виборча комісія не допустила до виборів у міську думу, збиралися провести масову зустріч з виборцями.

Зробити це їм не вдалося: поліція спочатку затримала політиків, а потім почала жорстко затримувати всіх, хто прийшов на акцію.

Раніше повідомлялося, що затримано більше тисячі осіб. Кількість затриманих у Москві стала рекордною за останні сім років.

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International звернулася до влади Росії з вимогою звільнити всіх затриманих на протестних акціях у Москві.