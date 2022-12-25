Московський патріархат благословляє російських солдат на вбивство українців (відео)

Російські священники вважають, що дають «духовні сили» окупантам

Російське військове командування залучає священників Московського патріархату до роботи з солдатами, які воюють в Україні.

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Російські попи благословляють окупантів на вбивство українців, окроплюючи їх «святою водою» та проводячи обряд помазання.

Кадри роботи священиків із російськими військовослужбовцями на передових позиціях у зоні бойових дій в Україні показало міноборони РФ.

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Російські священники вважають, що вони потрібні на лінії фронту в Україні, оскільки дають «духовні сили» окупантам.

Як повідомлялося, патріарх РПЦ Кирило просить у російської влади змилуватися і не відправляти священників російської церкви на війну в Україну. Кирило хоче передбачити у законодавстві країни-терористки РФ відстрочку від мобілізації для представників духовенства та доручив зайнятися цим питанням правовому управлінню Московської патріархії.