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    Моторошне відео з Росії: жінка потонула на Водохреще (18+)

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    У Росії жінка потонула під час хрещенських купань просто на очах у чоловіка та дітей - Моторошне відео з Росії: жінка потонула на Водохреще (18+)
    У Росії жінка потонула під час хрещенських купань просто на очах у чоловіка та дітей
    фото ілюстраційне

    Тіло жінки наразі не знайшли

    У Росії, неподалік Санкт-Петербурга, жінка потонула в ополонці під час хрещенських купань просто на очах у власних дітей та чоловіка. Відео трагічного інциденту з'явилося у соцмережах.

    Жінка вирішила поринути у вирізану у вигляді хреста ополонку після лазні. Але течія миттєво потягла її під лід.

    «40-річна юристка будівельної компанії потонула на очах у своїх дітей та чоловіка», – йдеться у повідомленні.

    За кадром чути несамовиті крики та плач дітей, які звуть маму, та лайку свідків того, що відбувається.

    Увага! Відео 18+

    Тіло жінки наразі не знайшли. На місці працюють водолази.

    Зазначимо, у нашій країні традиція купатися на Водохреща в ополонці з‘явилася наприкінці 1990 на початку 2000 років.

    Церковного припису щодо потреби у день Богоявлення (Водохреща), 19 січня, занурюватися у святу воду, як такого немає.

    Нагадаємо, під Києвом на Водохреще чоловік втопився в ополонці.

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    Теги: Росія смерть на воді жінка
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    Моторошне відео з Росії: жінка потонула на Водохреще (18+)