Під Києвом на Водохреще чоловік втопився в ополонці (фото)

Поліція встановлює обставини загибелі чоловіка під час купання

Сьогодні, 19 січня, в селі Крушинка Фастівського району потонув чоловік, який пірнув у крижану воду святкової купелі. Про це інформує Нацполіція.

На місце події одразу прибули група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група Фастівського районного управління поліції та група водолазно-рятувальних робіт.

Правоохоронці встановили, що загиблим є 52-річний мешканець Фастівського району. Тіло чоловіка знайшли водолази близько 16 години.

Після встановлення усіх обставин правоохоронці нададуть правову кваліфікацію події.

Нагадаємо, у Золотоніському районі Черкаської області водолази Державної служби з надзвичайних ситуацій дістали тіло рибалки, який провалився на кризі.

Раніше повідомлялося, що на Дніпропетровщині двоє дітей провалилися у воду під час прогулянки на замерзлій затоці. Їх витягли на берег перехожі.

За даними МВС, тільки у 2021 році провалившись під лід загинуло 63 особи.