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    Під Києвом на Водохреще чоловік втопився в ополонці (фото)

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    52-річного утопленика знайшли водолази - Під Києвом на Водохреще чоловік втопився в ополонці (фото)

    52-річного утопленика знайшли водолази

    фото: Нацполіція

    Поліція встановлює обставини загибелі чоловіка під час купання

    Сьогодні, 19 січня, в селі Крушинка Фастівського району потонув чоловік, який пірнув у крижану воду святкової купелі. Про це інформує Нацполіція.

    На місце події одразу прибули група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група Фастівського районного управління поліції та група водолазно-рятувальних робіт.

    Правоохоронці встановили, що загиблим є 52-річний мешканець Фастівського району. Тіло чоловіка знайшли водолази близько 16 години.

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    52-річного утопленика знайшли водолази. фото: Нацполіція
    52-річного утопленика знайшли водолази. фото: Нацполіція
    52-річного утопленика знайшли водолази. фото: Нацполіція

    Після встановлення усіх обставин правоохоронці нададуть правову кваліфікацію події.

    Нагадаємо, у Золотоніському районі Черкаської області водолази Державної служби з надзвичайних ситуацій дістали тіло рибалки, який провалився на кризі.

    Раніше повідомлялося, що на Дніпропетровщині двоє дітей провалилися у воду під час прогулянки на замерзлій затоці. Їх витягли на берег перехожі.

    За даними МВС, тільки у 2021 році провалившись під лід загинуло 63 особи.

    Теги: вода смерть на воді Свято Водохреща поліція чоловік
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    Під Києвом на Водохреще чоловік втопився в ополонці (фото)