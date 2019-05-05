Мюллер попередньо погодився свідчити у Конгресі щодо «російської» справи



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Спецпрокурор США Роберт Мюллер

Угода підписана представником спецпрокурора, однак доки не буде точної дати, ніхто не може дати абсолютних гарантій, що Мюллер прибуде на слухання

Юридичний комітет Палати представників США досяг попередньої домовленості щодо проведення слухань зі спецпрокурором США Робертом Мюллером, який очолював розслідування щодо втручання РФ в американські вибори.

Про це повідомив член комітету, конгресмен Девід Ціциллін в інтерв'ю телеканалу Fox News.

«Орієнтовно була призначена дата на 15 травня, і ми сподіваємося, що спеціальний прокурор з'явиться (на слуханнях – ред.)», - заявив член Палати представників США.

Він уточнив, що відповідна угода була підписана офіційним представником спецпрокурора, однак доки не буде точної дати, ніхто не може дати абсолютних гарантій, що Мюллер прибуде на слухання.

Водночас конгресмен висловив упевненість, що «американський народ має право почути його (спецпрокурора– ред.) безпосередньо».

Нагадаємо, генпрокурор США Вільям Барр відмовився брати участь у слуханнях Палати представників Конгресу щодо доповіді спецпрокурора Мюллера про втручання Росії в американські вибори.

Як відомо, наприкінці квітня заступник генпрокурора США подав у відставку після завершення «російського» розслідування.

Нагадаємо, у доповіді Мюллера вказано, що Росія втручалась у вибори США, але Трамп не був у змові.

Такі висновки підтвердив у квітні на спеціальній прес-конференції у Вашингтоні генпрокурор США Вільям Барр перед оприлюдненням повного змісту розслідування Мюллера.

Як відомо, Роберт Мюллер був призначений на посаду спеціального прокурора 17 травня 2017 року для проведення розслідування втручання РФ у президентські вибори в США, а також можливої змови кампанії Трампа з росіянами.

Відтоді його офіс висунув кримінальні обвинувачення проти 37 осіб, п'ятеро з яких отримали реальні терміни ув'язнення. Серед них - колишні помічники в кампанії Трампа Рік Гейтс і Георгій Пападопулос, екс-радник президента з питань нацбезпеки Майкл Флінн та особистий адвокат Майкл Коен. Останній судовий процес відбувся над керівником кампанії Трампа Полом Манафортом.

Джерело: Укрінформ