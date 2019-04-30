Заступник генпрокурора США подав у відставку після завершення «російського» розслідування



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Заступник генпрокурора США Род Розенстайн

Повноваження Рода Розенстайна на посаді завершуються 11 травня

Заступник генпрокурора США Род Розенстайн, який зіграв ключову роль у «російському» розслідуванні спецпрокурора Роберта Мюллера, офіційно подав у відставку.

Про це повідомляє телеканал CNN.

«Заступник генерального прокурора Род Розенстайн, який призначав спеціального прокурора Роберта Мюллера для розслідування втручання Росії в президентські вибори 2016 року, у понеділок надіслав до Білого дому лист про відставку», - зазначається в повідомленні.

Повноваження Розенстайна на посаді завершуються 11 травня.

Як зауважив сам заступник генпрокурора, середній термін перебування на цій посаді становить 16 місяців, і лише небагато чиновників працюють довше двох років.

У листі президентові він зазначив: «Подаючи у відставку з 11 травня, я вдячний вам за можливість служити, за ввічливість і гумор, які ви часто демонстрували в наших особистих розмовах, а також за цілі, які ви визначили у своєму інавгураційному зверненні: патріотизм, єдність, безпеку, освіту й процвітання, адже держава існує для служби своїм громадянам».

Нагадаємо, Род Розенстайн фактично був куратором російського розслідування після вимушеного самовідводу генпрокурора Джеффа Сешнса. Він виконував цю роль до призначення на початку поточного року Вільяма Барра на посаду генпрокурора США

Нагадаємо, у доповіді Мюллера вказано, що Росія втручалась у вибори США, але Трамп не був у змові.

Такі висновки підтвердив у квітні на спеціальній прес-конференції у Вашингтоні генпрокурор США Вільям Барр перед оприлюдненням повного змісту розслідування Мюллера.

Як відомо, Роберт Мюллер був призначений на посаду спеціального прокурора 17 травня 2017 року для проведення розслідування втручання РФ у президентські вибори в США, а також можливої змови кампанії Трампа з росіянами.

Відтоді його офіс висунув кримінальні обвинувачення проти 37 осіб, п'ятеро з яких отримали реальні терміни ув'язнення. Серед них - колишні помічники в кампанії Трампа Рік Гейтс і Георгій Пападопулос, екс-радник президента з питань нацбезпеки Майкл Флінн та особистий адвокат Майкл Коен. Останній судовий процес відбувся над керівником кампанії Трампа Полом Манафортом.

Джерело: Укрінформ