Доповідь Мюллера: генпрокурор США відмовився свідчити у Палаті представників



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Генеральний прокурор США Вільям Барр

Останній факт неповаги до Конгресу та незʼявлення для надання свідчень до комітету Палати представників мав місце у 2014 році

Генпрокурор США Вільям Барр відмовився брати участь у призначених на четвер слуханнях Палати представників Конгресу щодо доповіді спецпрокурора Мюллера про втручання Росії в американські вибори.

Про це Барр написав у листі комітету Палати представників з правосуддя, інформує Washington Post.

«Генеральний прокурор Вільям Барр у середу повідомив Палаті представників, що не буде свідчити стосовно доповіді спецпрокурора Роберта Мюллера», - йдеться у повідомленні.

Видання додає, що внаслідок цієї відмови Демократична партія може ініціювати процедуру обвинувачення Барра (який є найвищим посадовцем у системі правосуддя США) у неповазі до Конгресу.

Розбіжності між комітетом із правосуддя та генпрокурором у тому, що в Палаті представників пропонували, аби питання ставили не лише парламентарі, а й члени ради комітету. Барр категорично відкинув цю умову, а речниця міністерства юстиції США назвала її «недоречною».

Водночас голова комітету, конгресмен-демократ зі штату Нью-Йорк Джеррольд Надлер зазначив, що лише комітет уповноважений визначати умови слухань, і він «сподівається та очікує, що генеральний прокурор за ніч передумає та все-таки прийде надавати свідчення». Надлер також повідомив, що почекає ще «день чи два» на повний текст доповіді Мюллера, який Барр мав надіслати Палаті представників у середу вранці.

«Якщо доброчесні перемовини не приведуть до згоди, нашим наступним кроком буде процедура встановлення факту неповаги до Конгресу з боку генерального прокурора», - цитує видання голову комітету.

Раніше в середу генпрокурор Вільям Барр виступив перед комітетом Сенату з правосуддя. Відповідаючи на запитання сенаторів, він зазначив, що президент «цілковито співпрацював» з розслідуванням, хоча у самій доповіді наведені численні факти, які цьому суперечать. Він також розповів, що «був здивований», коли спецпрокурор Мюллер вирішив залишити на його розсуд рішення стосовно можливого перешкоджання правосуддю з боку президента США під час розслідування.

«Відмова генпрокурора свідчити призведе до ескалації вже наявної суперечки між президентом Трампом та Демократичною партією у Палаті представників щодо контролюючої ролі Конгресу», - пише Washington Post.

Останній факт неповаги до Конгресу та незʼявлення для надання свідчень до комітету Палати представників мав місце у 2014 році. Це є доволі рідкісним і серйозним порушенням конституційного права США, хоча покарання за нього чітко не визначено.

Як відомо, наприкінці квітня заступник генпрокурора США подав у відставку після завершення «російського» розслідування.

Нагадаємо, у доповіді Мюллера вказано, що Росія втручалась у вибори США, але Трамп не був у змові.

Такі висновки підтвердив у квітні на спеціальній прес-конференції у Вашингтоні генпрокурор США Вільям Барр перед оприлюдненням повного змісту розслідування Мюллера.

Як відомо, Роберт Мюллер був призначений на посаду спеціального прокурора 17 травня 2017 року для проведення розслідування втручання РФ у президентські вибори в США, а також можливої змови кампанії Трампа з росіянами.

Відтоді його офіс висунув кримінальні обвинувачення проти 37 осіб, п'ятеро з яких отримали реальні терміни ув'язнення. Серед них - колишні помічники в кампанії Трампа Рік Гейтс і Георгій Пападопулос, екс-радник президента з питань нацбезпеки Майкл Флінн та особистий адвокат Майкл Коен. Останній судовий процес відбувся над керівником кампанії Трампа Полом Манафортом.

Джерело: Укрінформ