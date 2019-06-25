МЗС Молдови розкритикував голосування своїх депутатів у ПАРЄ



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У пресслужбі МЗС зазначили, що голосування парламентаріїв ПАРЄ є індивідуальним і не відображає позицію уряду або держави

Міністерство закордонних справ Молдови розкритикувало голосування представників делегації своєї країни в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). Про це повідомляє Newsmaker.

У пресслужбі МЗС зазначили, що голосування парламентаріїв ПАРЄ є індивідуальним і не відображає позицію уряду або держави.

Два представники молдавської делегації: лідер партії «Платформа Гідність і правда» Андрій Настазе і голова фракції соціалістів Влад Батрынча - проголосували за ухвалення резолюції ПАРЄ. Віце-голова Партії «Дія і солідарність» (PAS) Михайло Попшой проголосував проти. Ще двоє депутатів від Молдови при голосуванні відсутні.

Настазе пояснив свій голос тим, що всі країни повинні брати участь у прийнятті важливих рішень у рамках єдиного простору, так як діалог є єдиним способом гарантувати стійкість європейського проекту. Однак, це не виправдовує дії Російської Федерації, включаючи анексію Криму.

Попшой заявив, що виступив проти, «щоб підтримати сусідів-українців».

Зазначимо, резолюцію про повернення РФ в ПАРЄ підтримали ряд країн. Зокрема, в повному складі підтримали делегації з Франції, Туреччини, Азербайджану, Іспанії, Італії, Норвегії, Австрії, Словаччині, Португалії, Сербії. За таке рішення проголосували 118 членів ПАРЄ, проти були 62, 10 утрималися.

Раніше українська делегація заблокувала автоматичне обрання депутата Держдуми Росії Леоніда Слуцького віцепрезидентом Парламентської асамблеї Ради Європи.

Нагадаємо, що ПАРЄ ухвалила резолюцію, що дозволяє Росії повернутися в організацію без виконання зобов’язань.

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