Візи для росіян. Прикордонна служба відзвітувала про перші дні роботи у новому режимі

Візи потрібні тепер і для росіян, і для білорусів

Після початку повномасштабної війни Росії проти України прикордонники фіксують зменшення кількості росіян, які хочуть перетнути кордон з Україною. А після запровадження візового режиму росіяни не поспішають оформлювати документи. Про це розповів речник прикордонної служби України Андрій Демченко у інтерв’ю «Главкому».

Представник українського прикордонного відомства вважає, що зменшення кількості росіян на українських пунктах перетину кордону має декілька причин.

«У цьому році, особливо з 24 лютого, кількість громадян РФ, які намагаються перетнути кордон, значно знизилася. Це пов’язано і з функціонуванням пунктів пропуску, оскільки на кордоні з Росією і Білоруссю вони закриті. Та й думаю, що вони зараз побоюються їхати до нас, оскільки розуміють, що їхня країна розглядається як агресор. Стосовно кожного громадянина РФ, який намагається перетнути кордон, проводиться весь необхідний комплекс заходів перевірки умов в’їзду в нашу країну. Якщо хтось цим умовам не відповідає – відмовляємо», – пояснив він.

Демченко також зазначив, що після запровадження візового режиму ще ніхто з громадян Росії не отримував візу в Україну.

«Після запровадження візового режиму ще не чув, аби хтось з громадян Росії отримав візу чи подавав дані про себе для оформлення візи. Але потрапляти сюди наразі вони можуть виключно через кордон з Європою, Молдовою (окрім придністровського сегменту, де також пункти пропуску закриті)», – наголосив він.

Видачею українських віз для росіян буде займатися міжнародна компанія-посередник VFS Global через власні візові центри у восьми російських містах. Як пояснив речник Держприкордонслужби, Міністерство закордонних справ визначило, що в Росії видачею віз займатиметься посередницька фірма, яка має свої візові центри. Адже на території Росії консульські установи України не діють. У третіх країнах ці функції будуть виконувати диппредставництва України.

Представник української прикордонної служби також зазначив, що громадян України, які захочуть повернутися з території Росії будуть пропускати.

«Якщо намагатимуться повернутися громадяни України, то ми їх пропустимо за будь-яких обставин. Особливо це стосується тих, хто вимушений був через воєнні дії, критичну ситуацію рятуватися в Росії чи Білорусі. Навіть якщо особа буде без документів. Але це займе певний час для встановлення особи у взаємодії з поліцією, СБУ, міграційною службою», – сказав Демченко.

Нагадаємо, з 1 липня громадяни Російської Федерації зможуть потрапити на територію України тільки за умови отримання візи.

Кабінет міністрів ухвалив рішення про припинення угоди з урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян та застосування деяких міжнародних договорів.

За новими правилами росіяни не можуть без запрошення приїхати до України. Для в'їзду також потрібні закордонний паспорт та ксерокопія паспортних даних приймаючої сторони. З собою необхідно мати суму, що дорівнює 20 прожитковим мінімумам на місяць – 52 тис. грн. Росіяни, які в'їхали до 1 липня, мають бути зареєстровані за місцем проживання та можуть залишатися в країні до 90 днів. Візи не зможуть отримати росіяни, які перебувають у списку санкцій.

Своєю чергою очільник зовнішньополітичного відомства Росії Сергій Лавров повідомив про підготовку заходів щодо обмеження в'їзду громадян із країн, які здійснюють «недружні дії» щодо Росії. За його словами, зараз розробляється проєкт указу про заходи у відповідь візового характеру у зв'язку з недружніми діями низки іноземних держав. Цей акт запровадить цілу низку обмежених на в'їзд на територію Росії.

Голова Держприкордонслужби України Сергій Дейнеко заявив, що власники візи мають відповідати й іншим умовам перетину українського кордону.

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