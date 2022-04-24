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    МЗС розчароване позицією Австрії щодо українських європерспектив

    Міністерство зовнішніх справ України - МЗС розчароване позицією Австрії щодо українських європерспектив

    Міністерство зовнішніх справ України

    В Україні відреагували на заяву австрійського чиновника

    Зовнішньополітичне відомство України розчароване позицією глави МЗС Австрії Александра Шалленберга щодо перспектив членства України в Європейському Союзі. Про речник МЗС Олег Ніколенко заявив в інтерв’ю «Українській правді».

    «Розчаровані висловлюваннями федерального міністра закордонних справ Австрії про європейське майбутнє України. Вважаємо їх стратегічно недалекоглядними та такими, що не відповідають інтересам об’єднаної Європи» - сказав він.

    За словами речника, такі висловлювання також ігнорують той факт, що переважна більшість населення країн-засновників ЄС підтримує членство України.

    Він нагадав слова міністра Дмитра Кулеби, що український народ платить занадто високу ціну за помилки багатьох європейських урядів і що їхнє необ’єктивне сприйняття реальності вже призвело до політичного та економічного послаблення Європи.

    «Схоже, нинішньої війни, жертв та руйнувань їм замало. Продовжувати під різними приводами відкладати в часі членство України в ЄС або шукати йому альтернативу означає потурати агресивним планам Путіна та гальмувати зміцнення Євросоюзу шляхом долучення можливостей України» - зазначив Ніколенко.

    «Україна має всі підстави вимагати об'єктивного визнання її заслуг та стратегічної ролі для ЄС. Завдяки незламній волі та сміливості президента України та українського народу Європа може сьогодні жити в мирі. Без перебільшень наша держава стала форпостом захисту безпеки ЄС, європейської свободи та європейських цінностей» - наголосили в МЗС.

    Нагадаємо, що міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг у виступі 14-му саміті європейських медіа в Лех-ам-Арльберзі заявив, що Україні не варто пропонувати членство в Євросоюзі. Шалленберг обгрунтував свою позицію тим, що є держави Західних Балкан, які проходили значно довший шлях до кандидатства. Австрійське видання Heute наводить також слова Шалленберга про те, що Україні в принципі не варто ставати членом ЄС, навіть у подальшому. Він висловився за «інший шлях» для України, ніж повне членство.

    Раніше австрійський канцлер Карл Негаммер зустрівся із Володимиром Путіним у Москві 11 квітня. Після зустрічі австрійський канцлер повідомив, що розмова була жорстка, а він попередив президента Росії – санкції будуть лише посилюватися.

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    Теги: Австрія МЗС ЄС росія міністр санкції війна Європа Україна населення окупація
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    МЗС розчароване позицією Австрії щодо українських європерспектив