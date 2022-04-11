Кремль образився на Негаммера: що канцлер Австрії розповів про «таємну» зустріч з Путіним

Канцлер Австрії Негаммер прилетів до Москви, щоб передати Путіну - санкції будуть лише посилюватися

У Москві відбулася зустріч російського президента Володимир Путіна та австрійського канцлера Карла Негаммера

Після зустрічі, яка тривала більш ніж півтори години, очільник уряду Австрії розповів про деталі розмови із хазяїном Кремля. Про це пише Telegram-канал RIA_Kremlinpool.

Перемовини між Путіним і Негаммером, за словами австрійського канцлера були відкритими, жорсткими і прямими.

Віденський гість повідомив президента Росії, що санкції проти РФ не планують знімати. Ба більше – вони надалі будуть лише посилюватися.

Сам Кремль поки що не коментує цю зустріч, але підконтрольні адміністрації президента Росії Telegram-канали бідкаються, що Негаммер порушив власну ж вимогу. Зокрема, RIA_Kremlinpool пише, нібито канцлер Австрії сам наполягав на закритості зустрічі з Путіним, але після завершення переговорів тут же розповів деталі розмови пресі.

Нагадаємо, що канцлер Австрії Карл Негаммер у п'ятницю, 8 квітня, прибув із візитом до України та у суботу зустрівся у Києві з президентом Володимиром Зеленським. Програма австрійського канцлера також включала візит до міста Буча.

Після цього Негаммер відправився до Москви – ставши таким чином першим західним лідером, який відвідав столицю Росії після початку повномасштабної війни на території України.

За неофіційною інформацією, цей візит австрійського канцлера був погоджений із лідерами Євросоюзу.