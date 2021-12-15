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    Загроза російського вторгнення. Країни ЄС затягують напрацювання санкцій, – ЗМІ

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    На думку оглядачів американського видання, стримування РФ від агресії було би ефективнішим за наявності дієвого санкційного механізму - Загроза російського вторгнення. Країни ЄС затягують напрацювання санкцій, – ЗМІ
    На думку оглядачів американського видання, стримування РФ від агресії було би ефективнішим за наявності дієвого санкційного механізму
    фото з відкритих джерел

    Лідери провідних європейських країн хочуть зосередитися на переговорах з Росією

    Замість швидкого напрацювання санкцій на випадок широкомасштабного вторгнення Росії до України, європейські лідери намагаються знайти шляхи діалогу з Москвою. Про це йдеться у статті, опублікованій Bloomberg.

    Видання наводить слова високопоставлених дипломатів та офіційних осіб, які на умовах анонімності заявили, що Німеччина, Франція, Італія та Іспанія чинять опір спробам швидко розробити санкційний механізм проти Росії у разі вторгнення до України.

    Повідомляється, що вищевказані країни планують зосередитися на переговорах з РФ, перш ніж анонсувати економічні санкції. Водночас інші країни-учасниці ЄС стверджують, що підтримка публічних загроз санкцій краще стримає президента Росії Володимира Путіна.

    Раніше канцлер Австрії Карл Негаммер виступив проти використання санкцій проти «Північного потоку-2» як засобу впливу на Росію.

    Також повідомлялося, що США забрали з проєкту оборонного бюджету пункт про санкції щодо «Північного потоку-2».

    Нагадаємо, 13 грудня міністри закордонних справ країн Євросоюзу обговорили можливі нові санкції для стримування Росії від вторгнення в Україну.

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    Теги: ЄС Росія санкції війна Україна
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    Загроза російського вторгнення. Країни ЄС затягують напрацювання санкцій, – ЗМІ