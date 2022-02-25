Канцлер Австрії оголосив план Європи заморозити активи Путіна і Лаврова

Кремль заперечує, що Путін і Лавров ховають свої статки у Європі

Путін та його головний дипломат поки що зможуть їздити до Європи

Канцлер Австрії підтверджує плани блокування активів Путіна і Лаврова

Канцлер Австрії Карл Нехаммер підтвердив, що Європейський Союз блокує європейські активи президента Володимира Путіна та міністра закордонних справ Сергія Лаврова. Про це повідомляє Reuters.

«Проти них ми не застосуємо заборону на поїздки, тому що хочемо захистити можливість нового діалогу, яка залишається для того, аби зупинити насильство в Україні», - сказав він.

Нагадаємо, сьогодні міністерство юстиції Ірландії оголосило про негайне скасування візового режиму з Україною. Про це повідомили на сайті уряду країни.

«Люди, які розглядають можливість виїзду з України та поїздки до Ірландії, можуть найближчим часом робити без візи, якщо вони вважають поїздку безпечною. У тих, хто подорожує до Ірландії без візи протягом цього періоду, буде 90 днів після прибуття, щоб врегулювати своє становище», йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, глава української дипломатії Дмитро Кулеба анонсував нові санкції ЄС проти Росії. Зброя, за його словами, теж на підході.

Кулеба впевнений: світ підтримує Україну: «Міжнародна коаліція на захист України та миру продовжує посилюватися. Вчора до неї входило 58 країн та 6 міжнародних організацій. Станом на зараз вже 73 країни та 9 міжнародних організацій».