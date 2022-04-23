Європа вибере газ чи мораль? Що пише світова преса про війну в Україні

Головними темами залишаються оборона Маріуполя, санкції та допомога Україні

Світова преса активно висвітлює війну в Україні. Які саме теми та перших шпальтах газет були 22 квітня, проаналізував член Ради директорів Української асоціації видавців періодичної преси, медіа-експерт Сергій Чернявський.

Велика Британія

«The Guardian». Маріуполь: мирних жителів «кидають у братські могили».

Росія приховує докази своїх «варварських» військових злочинів у Маріуполі, ховаючи тіла мирних жителів, загиблих під час обстрілів, у братську могилу, заявив вчора мер міста, коли американська компанія супутникових знімків опублікувала фотографії, які, схоже, збігаються з місцем.

Мер Вадим Бойченко повідомив, що російські вантажівки зібрали трупи з вулиць портового міста та перевезли до сусіднього села Мангуш. Потім їх таємно кинули в братську могилу на полі біля старого кладовища, сказав він.

«Окупанти приховують докази своїх злочинів. Кладовище розташоване біля АЗС з лівого боку кільцевої дороги. Росіяни вирили величезні траншеї, шириною 30 метрів. Вони кидають людей», – сказав він.

Пізніше вчора американська компанія Maxar Technologies оприлюднила зображення того, що, схоже, було масовою могилою в тому ж районі. За словами Максара, це місце нещодавно розширили, щоб вмістити більше 200 нових могил.

Мер підрахував, що понад 20 000 маріупольців було вбито відтоді, як російські війська почали атаку на місто в перші дні вторгнення Володимира Путіна. За його словами, більшість тіл було вилучено, а частину утилізували в мобільних крематоріях.

Бойченко спростував твердження Путіна про те, що місто було «звільнене» Росією. За його словами, українські військові залишаються на металургійному заводі «Азовсталь» на лівому березі Маріуполя разом із від 300 до 1000 мирних жителів, у тому числі жінок і дітей.

«Ми не знаємо точної цифри цивільного населення, тому що нам не вдалося їх витягти. Нам потрібен день припинення вогню, щоб це сталося», – сказав він The Guardian.

Європа

Австрія. Газета «Kurier»: «Газ чи мораль: як сторони бачать енергетичну дилему». У Європі гаряче обговорюють бойкот російського газу та нафти.

В енергетичній пастці. В даний час Австрії потрібно близько дев'яти мільярдів кубометрів газу, 80% якого надходить трубопроводами з Росії. Проте високі ціни на енергоносії також означають, що Кремль зараз щодня заробляє багато грошей – грошей, які, ймовірно, також використовуються для фінансування бомб та ракет для війни в Україні. Президент України благає європейців припинити імпорт енергоносіїв та, відповідно, платежі.

Як виявилося, Австрія – не єдина країна в ЄС, яка залежить від російського викопного палива. Німеччині потрібно багато російської нафти, Східній Європі потрібний і газ, і нафта. Наскільки ймовірним є бойкот і які альтернативи, «Кур'єр» запитав у парламентських партій. Крім того: чи мають напрочуд високі прибутки енергетичних компаній бути зняті з нових податків через високу ціну на газ?

Нідерланди. Газета «FD». Російські олігархи виставили Амстердамський торговий банк на продаж. Банк відчуває труднощі через британські та американські санкції та розслідування у справі про відмивання грошей.

Амстердамський торговий банк, який належить, зокрема, російському олігарху Михайлу Фрідману, що перебуває під санкціями, виставлений на продаж. Після російського вторгнення в Україну керівництво опрацьовувало кілька сценаріїв майбутнього, і продаж усієї компанії – один із них. Повідомляється, що банк зазнає труднощів через санкції з боку Великобританії та США. У Євросоюзі банк не занесено до чорного списку.

Амстердамський торговий банк (ATБ) має пошарпану репутацію. Банк, розташований у районі Зюйдас в Амстердамі, з 2017 року є об'єктом розслідування прокуратури у справі відмивання грошей. Крім того, АТБ входить до складу найбільшого російського приватного банку «Альфа-банк», який частково належить Фрідману та Петру Авену. З березня вони перебувають у європейському списку санкцій через зв'язки з Кремлем. АТБ – невеликий банк: на кінець 2020 року на його балансі було €1,2 млрд.

Різні джерела повідомляють ФД, що АТБ активно звертається до інвесторів із пропозицією взяти на себе діяльність. Вказано знижки, які становлять 40% від балансової вартості. Можна придбати весь банк, але зацікавлені особи можуть придбати окремі портфелі. Сюди входять іпотечні кредити від голландських МСП, портфелі приватних цінних паперів та пакет кредитів на старі судна.

США

Видання «Chicago Tribune». У четвер президент Джо Байден пообіцяв додатково виділити 1,3 мільярда доларів на нову зброю, щоб допомогти Україні в її потужній, але дедалі складнішій боротьбі проти російського вторгнення, і він пообіцяв домагатися значно більшого.

За словами Байдена, останню військову допомогу буде відправлено «безпосередньо на передову свободи».

«Путін робить ставку на те, що ми втратимо інтерес, – сказав Байден. Російський президент робить ставку на те, що «західна єдність упаде… і ми ще раз доведемо, що він помилявся».

Новий пакет включає 800 мільйонів доларів військової допомоги для такої необхідної важкої артилерії, 144 тисячі одиниць боєприпасів і безпілотників для боїв, що загострюються на сході України.

Нагадаємо, канцлер Австрії Карл Негаммер, який відвідав Володимира Путіна 11 квітня, заявив президенту Росії, що західні санкції будуть лише посилюватися.

Офіс президента України ж закликав Захід запровадити нафтове ембарго проти Росії.