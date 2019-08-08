Протести в Москві: чи прорахував Кремль всі ризики?

Іван Преображенський Політолог, експерт по країнах Центральної і Східної Європи

Іван Преображенський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Влада Росії знову зробила столицю країни центром опозиційних настроїв

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Задержано 828 человека, из них более восьмидесяти - несовершеннолетние, а 14 - это журналисты. Минимум одна голова разбита, несколько человек из отделений полиции увезли на «скорой». Власти продолжают «шить» большое уголовное дело по факту выдуманных массовых беспорядков, намереваясь посадить несколько десятков человек, чтоб запугать население. Могут ли быть и другие последствия у акции «Вернем себе право на выборы», прошедшей 3 августа в Москве и Санкт-Петербурге?

Обезглавленный протест

Оппозиционная акция в Москве, как и аналогичная в Санкт-Петербурге, состоялись, несмотря на то, что в столице активистам не дали пройти по бульварам, как они планировали. Полиции, Росгвардии, ОМОНа и сотрудников пресловутого «антиэкстремистского» Центра «Э» на московские улицы нагнали явно больше, чем было там не только собственно протестующих, но и случайных прохожих. Соответственно, задержания начинались далеко от основных мест сбора оппозиционеров.

Кроме того, власти полностью, как им казалось, обезглавили протест. За решеткой 3 августа находились почти все незарегистрированные кандидаты в депутаты Мосгордумы, от Ильи Яшина до Юлии Галяминой. Голодающая в знак протеста против действий властей Любовь Соболь, которая до сих пор не попала под административный арест, была задержана еще до начала «прогулки».

Однако устранение лидеров большой роли не сыграло. Выступить они все равно не смогли бы. Без них или с ними - москвичи ориентируются в городе лучше, чем переброшенные в столицу из регионов росгвардейцы. Наконец, вопреки конспирологическим версиям следователей, которые массово изымали у задержанных мобильники и пытались обнаружить в мессенджерах свидетельства координации и оплаты акций, протест был явно никем не управляемым, горизонтальным и сетевым. Пусть власти в это и не верят, части москвичей просто не нравится, что у полиции есть право бить их без всяких к тому оснований.

Разделяют и властвуют

В то же время властям, хоть и не удалось вовсе подавить протесты, зато они смогли снова переключить общественное внимание на события в Москве и, отчасти, Санкт-Петербурге. Еще недавно все обсуждали Шиес, Екатеринбург, пожары или наводнения. А потом, как в 2011 году, своими рассказами про «иногородних» участников протестных акций власти попытались (местами успешно) отделить москвичей от остальной страны в надежде, что в итоге провинция поверит, что эти столичные «штучки» просто «зажрались» и «с жиру бесятся». Именно так, судя по имеющимся свидетельствам, настраивают, например, сотрудников «Росгвардии», выполняющей ключевые репрессивные функции.

Не исключено, что власти посчитали опасными и массовые поездки столичных активистов в регионы для поддержки протестных акций. В последние месяцы перед началом протестов в Москве на выборах в Мосгордуму это случалось частенько. Например, в Шиесе, где даже пришлось отменять остановку поезда, чтобы никто не мог сойти на «бунтарской» станции. Но не только там, это касается и других потенциально «горячих» точек от подмосковных городов, которым также угрожают мусорные полигоны, до Екатеринбурга, где жители были недовольны проектом строительства православного собора в парке в центре города.

Теперь же, сознательно или нет, но властям удалось в целом пресечь подобный «обмен опытом», минимизировав опасное «хождение в народ» столичных активистов и вновь сконцентрировав внимание на Москве.

Подавили или изменили?

И все же, главная задача властями явно не решена. Сам по себе протест, несмотря на то, что на акцию в Москве в этот раз в результате массированного запугивания явно вышло меньше людей (от 1500 до 10000 человек по разным оценкам) явно не угаснет. Политизация напротив только усиливается.

Начиналось все с недовольства отдельных кандидатов тем, что их не регистрируют. Усилиями властей все переросло в единую оппозиционную кампанию с требованиями пересмотра законодательства и ухода в отставку, например, главы Мосгоризбиркома. Теперь вот, с маниакальной страстью фабрикуется новое политическое дело о якобы имевших место массовых беспорядках наподобие «болотного».

Как результат - у протестов появилась новая главная тема. Выборы в Мосгордуму отходят на второй план - на первый выходит полицейское насилие. История с независимыми кандидатами закончится так или иначе в сентябре. А вот протест против насилия в России, где власти постоянно применяют его против граждан, вполне может принять бессрочный характер. Запугать людей в 2019 году заметно сложнее, чем в 2012-м.

Джерело: Deutsche Welle

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