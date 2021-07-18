На eBay з'явилося оголошення про продаж гори в Німеччині

Гора Ціркельштайн, найменша з гір Саксонської Швейцарії, розташована в п'яти кілометрах на південний схід від Бад-Шандау

Власники продають гору за $235 тисяч

На торговому інтернет-майданчику eBay з'явилося оголошення про продаж гори в Німеччині за $235 000, повідомляє телеканал CBS.

Гора Ціркельштайн, найменша з гір Саксонської Швейцарії, розташована в п'яти кілометрах на південний схід від Бад-Шандау, зліва від річки Ельби в прикордонній території з Чехією.

У 1818 році ця гора надихнула німецького художника-пейзажиста Каспара Давида Фрідріха написати картину «Мандрівник над морем туману».

Фото: Zenger

Нинішні власники Ціркельштайна, що не мають права керувати лісовим масивом і парком на території гори, продають гору за $235 тис. під оголошенням «Унікальна / ваша власна гора в Саксонській Швейцарії».

До цього власники Ціркельштайна пропонували продати гору за $1.2 млн, а пізніше - за $590 тис.

Наступний власник не матиме ексклюзивних прав, оскільки навколишній ліс має кілька громадських пішохідних доріжок для відпочинку.