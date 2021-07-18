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    На eBay з'явилося оголошення про продаж гори в Німеччині

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    Гора Ціркельштайн, найменша з гір Саксонської Швейцарії, розташована в п'яти кілометрах на південний схід від Бад-Шандау - На eBay з'явилося оголошення про продаж гори в Німеччині
    Гора Ціркельштайн, найменша з гір Саксонської Швейцарії, розташована в п'яти кілометрах на південний схід від Бад-Шандау
    Фото: Zenger

    Власники продають гору за $235 тисяч

    На торговому інтернет-майданчику eBay з'явилося оголошення про продаж гори в Німеччині за $235 000, повідомляє телеканал CBS.

    Гора Ціркельштайн, найменша з гір Саксонської Швейцарії, розташована в п'яти кілометрах на південний схід від Бад-Шандау, зліва від річки Ельби в прикордонній території з Чехією.

    У 1818 році ця гора надихнула німецького художника-пейзажиста Каспара Давида Фрідріха написати картину «Мандрівник над морем туману».

    Фото: Zenger
    Фото: Zenger

    Нинішні власники Ціркельштайна, що не мають права керувати лісовим масивом і парком на території гори, продають гору за $235 тис. під оголошенням «Унікальна / ваша власна гора в Саксонській Швейцарії».

    До цього власники Ціркельштайна пропонували продати гору за $1.2 млн, а пізніше - за $590 тис.

    Наступний власник не матиме ексклюзивних прав, оскільки навколишній ліс має кілька громадських пішохідних доріжок для відпочинку.

    Теги: Німеччина ліс
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    На eBay з'явилося оголошення про продаж гори в Німеччині